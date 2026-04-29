Organizadores del Primero de Mayo en Los Ángeles convocan a manifestación

Los organizadores de los eventos del Primero de Mayo en Los Ángeles instaron a sus simpatizantes a tomar parte este viernes en una manifestación para conmemorar el aniversario de las marchas del “Día sin Inmigrantes” que se llevaron a cabo en 2006.

Los activistas dijeron este martes que el mensaje de la protesta de este año considera un boicot que anima a los participantes a quedarse en casa, no acudir al trabajo ni a la escuela, y evitar hacer compras durante este viernes.

“El 1 de mayo, este viernes, marcharemos: personas con y sin documentos, nacidas en el país y en el extranjero, trabajadores, estudiantes y familias“, aseguró AJ Holman, del Centro de Políticas para Inmigrantes de California.

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“Llenaremos estas calles porque la acción colectiva es nuestro poder, y el pueblo, unido, no será ignorado“, agregó Holman durante una conferencia de prensa.

Los organizadores mencionaron que el tema de este año, “Sole El Pueblo lo cierra todo: ni trabajo, ni escuela, ni compras”, conmemora el 20.° aniversario de “La Gran Marcha” de 2006, una de las mayores manifestaciones públicas de la historia de Estados Unidos, que se llevó a cabo en Los Ángeles.

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“Históricamente, el Primero de Mayo ha sido el Día Internacional de los Trabajadores“, expresó Leslie Chang, de la sección de Los Ángeles de los Socialistas Democráticos de América.

“Este año estamos haciendo hincapié en que los inmigrantes también han formado parte del movimiento obrero durante mucho tiempo. Nada de esto sería posible sin los inmigrantes, así que se trata de unir a los sindicatos y a los inmigrantes en una sola lucha”, añadió Chang.

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La manifestación de este viernes en Los Ángeles está programada para llevarse a cabo a partir de las 10:00 a.m. en MacArthur Park, en el distrito de Westlake.

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