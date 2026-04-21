LAHSA despide a 284 empleados por recorte de presupuesto en Los Ángeles

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) anunció que despedirá a 284 empleados, debido a los recortes en su presupuesto por parte de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

En un comunicado, LAHSA informó que notificó formalmente al sindicato SEIU Local 721, a los supervisores, a la alcaldesa de Los Ángeles y al estado de California, de su intención de emitir avisos de despido a 284 empleados para el 30 de abril.

Se prevé que, para los empleados afectados por el recorte, su último día de trabajo sea el 30 de junio de 2026, fecha que coincide con el final del presente año fiscal.

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“Quiero agradecer profundamente a nuestro personal por su dedicación inquebrantable y su arduo trabajo al servicio de las personas sin hogar en todo el condado de Los Ángeles”, declaró la directora ejecutiva interina de LAHSA, Gita O’Neill, en el comunicado de prensa.

“Nuestro personal ha sido la fuerza impulsora detrás de la histórica reducción de personas sin hogar en las calles que hemos visto en los últimos dos años”, agregó.

O’Neill mencionó que, aunque la estructura de LAHSA se está transformando, quedó demostrado el impacto del trabajo de sus empleados, que ha proporcionado vivienda a cerca de 80,000 personas en tres años.

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Según la agencia, de los 284 trabajadores que serán notificados, 216 estaban afiliados al sindicato SEIU Local 721, mientras que 68 no estaban sindicalizados.

La reestructuración de LAHSA considera la eliminación de 414 puestos, de los cuales 130 actualmente se encuentran vacantes.

Con el recorte, la plantilla laboral de LAHSA se reducirá de 600 a 320 empleados.

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El despido de los empleados se anunció este lunes para cumplir con el contrato entre LAHSA y el sindicato SEIU Local 721, que exige una notificación previa de 60 días.

Algunos de los trabajadores afectados podrán conservar sus puestos después del 30 de junio, dependiendo de los detalles finales de la propuesta de presupuesto de $14,850 millones de dólares, que presentó este lunes la alcaldesa Karen Bass para el año fiscal 2026-2027.

Del presupuesto, se estima que unos $788 millones de dólares se destinarán para atender la falta de vivienda, con una drástica disminución respecto a los $933.3 millones de dólares que fueron asignados en el presente año fiscal.

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El presupuesto de Bass muestra que los fondos de la ciudad en LAHSA se mantuviera para el recuento anual de personas sin hogar, los servicios de administración de atención, la intervención en refugios y vivienda, así como en estrategias destinadas a abordar la falta de vivienda.

El año pasado, la Junta de Supervisores aprobó transferir algunos empleados y cerca de $300 millones de dólares en fondos de LAHSA al primer departamento del condado dedicado a la indigencia: el Departamento de Servicios y Vivienda para Personas sin Hogar, que se inauguró en enero.

La decisión ocurrió después de que la agencia conjunta de la ciudad y el condado de Los Ángeles enfrentara auditorías por la gestión de los recursos de los contribuyentes.

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En su comunicado, LAHSA compartió estadísticas que destacan la labor en la lucha contra la falta de vivienda, al contribuir en la reducción de la indigencia en un 14% en el condado y en un 18% en la ciudad de Los Ángeles, así como la reubicación de 77,800 personas sin hogar en viviendas permanentes.

“Los hitos históricos que hemos alcanzado son el resultado directo de la incansable dedicación del personal de LAHSA, pero el cambiante panorama de la financiación nos obliga a ajustar el tamaño y la estructura de nuestra agencia en el futuro”, dijo la presidenta de la Comisión de LAHSA, Amber Sheikh.

Según los funcionarios de LAHSA, la transición marcará una evolución para la agencia, con cambios en el rol de contratación y supervisión de programas para concentrarse principalmente en atender la indigencia en la ciudad de Los Ángeles.

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