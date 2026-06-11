Hermano de alcaldesa Bass demanda a la ciudad de Los Ángeles por incendio Palisades

El hermano de la alcaldesa Karen Bass presentó una demanda en contra de la ciudad de Los Ángeles por la pérdida de su propiedad debido al incendio Palisades, que estalló el 7 de enero de 2025.

Documentos judiciales muestran que Kenneth D. Bass está entre los miles de propietarios que perdieron sus residencias por la conflagración que se detonó en las colinas de Pacific Palisades.

Además de la ciudad, la acción legal tiene como objetivo al estado de California, al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y a otras entidades.

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Un amplio número de los residentes afectados por el incendio culpa a la ciudad de Los Ángeles de la destrucción de sus propiedades, y algunos se mostraron sorprendidos al saber que el hermano de la alcaldesa se unió a la demanda.

La mañana del 7 de enero de 2025, los fuertes vientos de Santa Ana esparcieron las basas al rojo vivo del Pacific Palisades hasta alcanzar Malibu, provocando una devastación generalizada.

Kenneth Bass, hermano de la alcaldesa de Los Ángeles, era propietario de una vivienda en el área de Malibu, que quedó destruida por las llamas.

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En la demanda se describe la propiedad como un “incendio total”, y se menciona que Kenneth Bass padeció de “inhalación de humo” y “angustia emocional”.

Un residente de Malibú, Abe Roy, quien también sufrió la pérdida de su casa y que dirige una empresa que ayuda a las familias en la reconstrucción, declaró que la situación es inusual, pero comprensible.

“La situación política es muy extraña. Él es otro residente que ha sufrido pérdidas y daños importantes, y tiene todo el derecho a reclamar y a hacer justicia“, expresó Roy.

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Karen Bass no accedió a conceder entrevistas por solicitud de los medios de comunicación. La secretaria de prensa de la alcaldesa, Paige Sterling, emitió un comunicado al respecto.

“Aquí no hay nada nuevo: la alcaldesa Bass ha hablado públicamente de la pérdida de su hermano desde enero de 2025. Miles de personas son demandantes en esta acción”, dijo la secretaria de prensa en parte de su comunicado.

El equipo de abogados que representa a Kenneth Bass y a miles de propietarios afectados por el incendio Palisades aseguró que el parentesco del demandante con la funcionaria pública no tiene importancia.

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“Sus vínculos familiares son irrelevantes, y como ciudadanos no públicos, tienen derecho a una privacidad respetuosa mientras ejercen sus derechos legales junto con todas las víctimas representadas”, dijo el bufete de abogados que representa a Kenneth Bass.

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