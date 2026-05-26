Cerca de ser contenidos, cuatro incendios forestales en el sur de California

Cuatro incendios forestales, que obligaron a la emisión de órdenes y alertas de evacuación después de calcinar alrededor de 23,000 acres, están cerca de ser contenidos por completo en el sur de California.

Los incendios Sandy, en el condado de Ventura; Bain y Verona, en el condado de Riverside, y el Santa Rosa, el más grande de los cuatro, en la isla del mismo nombre frente a las costas del sur de California, motivaron el despliegue de miles de bomberos.

Las conflagraciones estallaron en medio de condiciones que favorecieron su rápido crecimiento, como altas temperaturas, baja humedad y terrenos secos, además de ser alimentados por la intensidad de los vientos.

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Incendio Santa Rosa, en la isla Santa Rosa

El incendio más grande de los cuatro que estallaron recientemente en el sur de California comenzó el 15 de mayo en la isla de Santa Rosa, parte del Channel Islands National Park, frente a las costas de los condados de Ventura y Los Ángeles.

Las llamas rápidamente se extendieron hasta arrasar más de 10,000 acres antes de que los equipos de bomberos comenzaran a combatirlas tanto en el terreno como desde el aire, con aviones de extinción de incendios.

En su reporte más reciente, publicado a las 6:36 p.m. de este lunes, Cal Fire informó que la superficie calcinada era de 18,379 acres, con una contención del 97%.

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La investigación sobre la causa del incendio se mantiene en curso, aunque la Guardia Costera de Estados Unidos consideró que el fuego pudo ser provocado presuntamente por un marinero náufrago después de lanzar una bengala para pedir ayuda.

Incendio Sandy, en el condado de Ventura

La mañana del lunes 18 de mayo, el incendio Sandy comenzó en un vecindario del sur de la ciudad de Simi Valley, en el condado de Ventura.

Todo parece indicar que el fuego se originó por un hombre que golpeó con su tractor una roca, lo que provocó un chispazo. Las llamas se propagaron rápidamente por los terrenos secos e impulsadas por el viento, hasta alcanzar una vivienda y varios vehículos.

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Ante el rápido avance del incendio, Cal Fire emitió la evacuación de miles de residentes de Simi Valley, mientras unos 1,000 bomberos se desplegaron para combatir el incendio Sandy.

Un avión cisterna descarga retardante contra fuego en el incendio Sandy. Crédito: Caroline Brehman | AP

La mañana de este martes, Cal Fire informó que el fuego estaba contenido en un 90% tras su destrucción de 2,183 acres.

Incendio Bain, en el condado de Riverside

Las llamas del incendio Bain se desataron aproximadamente a las 11:22 a.m. del martes 19 de mayo en el área de Jurupa Valley.

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El fuego tuvo su origen cerca del cauce del río Santa Ana, que ha sido escenario de decenas de incendios a lo largo de los años.

Sin embargo, en esta ocasión, las llamas se extendieron más allá del río y se propagaron rápidamente hacia las viviendas del vecindario de Mira Loma.

La amenaza del fuego, que avanzaba por terrenos con densa vegetación seca de la zona, obligó a la evacuación de miles de personas.

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El Departamento de Bomberos del Condado de Riverside informó que una estructura quedó destruida, cinco más sufrieron daños, mientras que cuatro civiles y un bombero resultaron heridos por los efectos del incendio.

Alguaciles de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside arrestaron a un hombre por hacer sobrevolar un dron, de forma ilegal, en la zona afectada por el incendio, lo que interfirió temporalmente con las labores de extinción.

En su actualización más reciente, publicada a las 6:09 p.m. de este lunes, Cal Fire informó que las llamas habían calcinado 1,473 acres y se encontraba con un 95% de contención.

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Incendio Verona, en el condado de Riverside

Casi simultáneamente al incendio Bain, el 19 de mayo, en el condado de Riverside se originó otra conflagración, a la que se le denominó incendio Verona, que se localizó en el área no incorporada de Green Acres y Homeland, cerca de Hemet.

A pesar de que los bomberos lograron un rápido avance en su intento por controlar el fuego, los fuertes vientos provocaron que las llamas traspasaran las líneas de contención y registraron un rápido avance.

Por el descontrol del incendio, las autoridades ordenaron la evacuación de miles de personas vecinas a la zona afectada, con el riesgo de que pudiera alcanzar el club de golf Desert Dunes.

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La tarde de este lunes, Cal Fire reportó que el fuego se encontraba contenido en un 95%, después de propagarse por 638 acres y destruir cinco estructuras.

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