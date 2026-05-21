Bomberos avanzan en la contención del incendio Sandy, en el condado de Ventura

Los equipos de bomberos lograron importantes avances en el combate del incendio Sandy hasta aumentar la contención del fuego al 30% hasta la mañana de este jueves, de acuerdo con datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

En una actualización publicada a las 10:11 a.m., funcionarios de Cal Fire informaron que las llamas se habían extendido por 2,115 acres, con los esfuerzos de los bomberos concentrados en el área de Runkle Canyon.

#SandyFire morning operational update with Chief Trevor Johnson:



The Sandy Fire is currently 2,114.5 acres with 30% containment. There are 1,121 firefighters assigned to the incident.



Firefighters are expecting improved weather conditions today, including lower temperatures and… pic.twitter.com/hLl5fCcazB — VCFD PIO (@VCFD_PIO) May 21, 2026

Cerca de 44,000 residentes de los condados de Ventura y Los Ángeles permanecen bajo órdenes de evacuación tras el avance del incendio, que se desató alrededor de las 10:50 a.m. del lunes 18 de mayo en la cuadra 600 de Sandy Street, cerca de Sycamore Park, en Simi Valley.

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Cal Fire confirmó que el fuego causó severos daños, incluidos varios vehículos y una vivienda que, al parecer, es propiedad de una pareja de jubilados que ha vivido en el lugar durante casi 40 años.

“A pesar del increíble trabajo que hicieron los bomberos para proteger las casas en este vecindario, lamentamos profundamente la situación de los residentes que perdieron todo“, declaró un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

Residentes de vecindarios de Simi Valley evacuaron desde el lunes tras el avance del incendio Sandy. Crédito: Caroline Brehman | AP

Los vecinos pensaron inicialmente que el humo era provocado por una barbacoa, pero posteriormente llamaron al 911 tras confirmar que se trataba de un incendio de vegetación.

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El lunes, el fuego se extendió rápidamente hasta 720 acres, impulsado por los fuertes vientos, con bajos niveles de humedad y altas temperaturas, lo que dificultaba la labor de los bomberos.

Órdenes y alertas de evacuación

Para este jueves, se mantienen vigentes las órdenes de evacuación para las siguientes zonas del condado de Ventura:

Santa Susana 01

Santa Susana 02

Bell Canyon 01

Bell Canyon 02

Bell Canyon 03

Bell Canyon 04

Bell Canyon 05

Cheseboro 01

Burro Flats 01

Meier Canyon 01

Simi Valley 27

Simi Valley 28

Simi Valley 32-A

Simi Valley 33

Simi Valley 34

Simi Valley 35

Se mantienen vigentes los avisos de evacuación para las siguientes áreas en el condado de Ventura:

Box Canyon 02

Box Canyon 03

Simi Valley 32-C

Simi Valley 33-B

En el condado de Los Ángeles, están vigentes los avisos de evacuación para las siguientes áreas:

AGO-C304

CAL-C401

CBS-U024

HID-C501

LAC-LAKEMANOR

LAC-WOODLSLEY

LFD-0295

LFD-0343

LFD-0405

LFD-0469

LFD-0471

MTV-U048

WTH-U045

Refugios temporales

Se mantiene el refugio temporal para residentes afectados por las órdenes de evacuación en Rancho Santa Susana Community Park, en 5005 Los Angeles Avenue. Un refugio para animales pequeños está disponible en el Simi Valley Animal Shelter, en 670 Los Angeles Avenue, en Simi Valley.

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Para encontrar refugio para animales grandes, como caballos y ganado, se recomienda a los interesados que se comuniquen con el Servicio de Control de Animales del Condado de Ventura al 805-388-4341.

Cierre de escuelas

El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley informó que todas las escuelas permanecerán cerradas por el resto de la semana, con la suspensión de todos los programas y actividades escolares y extraescolares.

Cierre de carreteras

Las autoridades mantienen cerradas distintas carreteras para la protección de los residentes y que pueden ser utilizadas únicamente por los vehículos de emergencia.

Bell Canyon Road está cerrada en ambos sentidos desde Overland Drive.

Katherine Street, junto a las vías del tren.

Clear Springs Road, desde Santa Susana Pass Road hasta Katherine Road.

Oak Knolls Road, en Southern Oaks Avenue.

Crinklaw Lane

Santa Susana Pass Road, junto a las vías del tren

Santa Susana Pass Road, en Box Canyon Road

Recursos adicionales para Simi Valley

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que se consiguieron recursos adicionales de FEMA para ser enviados al condado de Ventura y combatir el incendio Sandy.

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“Esta movilización garantizará que los equipos de respuesta cuenten con el apoyo necesario para seguir protegiendo vidas y hogares mientras persisten las peligrosas condiciones del incendio”, declaró Newsom, quien esta semana estuvo en Washington, D.C.

“Estamos profundamente agradecidos con los equipos que se encuentran en primera línea e instamos a los californianos en las zonas afectadas a seguir las indicaciones de las autoridades locales“, agregó el gobernador en un comunicado.

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