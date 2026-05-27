Southern California Edison paga a más de 1,200 residentes afectados por incendio Eaton

La empresa Southern California Edison (SCE) anunció una nueva ronda de pagos a más de 1,200 residentes que reclamaron daños como consecuencia del incendio Eaton a través del Programa de Compensación por Recuperación de Incendios Forestales.

SCE es señalada como presunta responsable de provocar el incendio Eaton, por una supuesta falla en sus instalaciones, la tarde del 7 de enero de 2025 en el área de Altadena, en Los Ángeles.

More than 1,200 claimants have been paid through our Wildfire Recovery Compensation Program, totaling $175 million, with many more in process. Learn more: https://t.co/sxG99gaZFV pic.twitter.com/7qEXLAasTI — SCE (@SCE) May 21, 2026

“Cada pago representa un paso adelante para alguien después del incendio Eaton“, declaró Pedro J. Pizarro, presidente y director ejecutivo de Edison International, empresa matriz de SCE, en un comunicado.

Sigue leyendo: SCE demanda al condado de Los Ángeles y empresas por incendio Eaton de 2025

“Seguimos enfocados en hacer avanzar las reclamaciones de la manera más eficiente y considerada posible, reconociendo la importancia que tiene el apoyo oportuno para la recuperación”, agregó Pizarro.

Pagos a más de 250 residentes en una semana

De acuerdo con SCE, tan solo en la semana pasada se efectuaron pagos a más de 250 residentes que presentaron reclamaciones por daños que sufrieron en sus propiedades como consecuencia de la conflagración de 2025.

SCE informó que, al 21 de mayo de 2026, ha recibido alrededor de 3,400 reclamos, que involucran a unas 10,200 personas, fideicomisos y entidades legales.

Sigue leyendo: SCE reconoce posibilidad de ser culpable por incendio Eaton en Los Ángeles

La empresa de servicio eléctrico mencionó que presentaron más de 1,750 ofertas a unos 4,300 reclamantes, lo que suma un total de casi $600 millones de dólares.

SCE dijo que la ronda de pagos para los más de 1,200 reclamantes representa un total de $175 millones de dólares, monto que puede incrementarse con los casos que todavía se tienen en proceso.

Programa creado para compensaciones rápidas

El Programa de Compensación por Recuperación de Incendios Forestales fue creado por la SCE para ofrecer una compensación con valores de liquidación de reclamos similares en juicios pasados por incendios forestales, con procesos más simplificados y rápidos que los de una demanda judicial.

Sigue leyendo: Demandan por fallas en alertas de emergencia por incendio Eaton de enero en Los Ángeles

La iniciativa abarca los reclamos de dueños e inquilinos por la pérdida total o parcial de viviendas o locales comerciales, la interrupción de actividades empresariales, los daños no causados directamente por el incendio (como por humo, hollín o ceniza), las lesiones físicas y la pérdida de vidas.

De acuerdo con la empresa, las ofertas se entregan en un plazo de 90 días a partir de la presentación de un reclamo debidamente documentado y sustancialmente completo. Mencionó que más del 70% de las ofertas han sido aceptadas y que hay más pendientes de resolución.

Cuando se cumplen todas las condiciones estipuladas en el acuerdo de liquidación, SCE dijo que los pagos se efectúan en un plazo de 30 días, y que muchas de las ofertas y pagos se procesan en una fracción de ese tiempo.

Sigue leyendo: Corte de energía en el sur de California como prevención ante incendios

Southern California Edison dijo que el programa es voluntario y que estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026.

Cómo presentar un reclamo

Para presentar un reclamo y tener acceso a orientación detallada, disponible en inglés y español, visite el sitio web del programa en este enlace.

Si le interesa recibir asistencia personalizada en varios idiomas, puede llamar al 888-912-8528. Además, se tienen citas presenciales disponibles para orientar a los reclamantes sobre los requisitos y así brindarles asistencia para iniciar el proceso.

Sigue leyendo: Cambios en las tarifas de SCE impactarán en las facturas de los clientes

La empresa alienta a quienes necesiten ayuda para dar seguimiento a un reclamo existente, obtener una actualización de su estado o recibir asistencia para presentar un nuevo reclamo, a que se comuniquen con el equipo de soporte especializado al 888-912-8528.

Sigue leyendo:

· Demandan a SCE por negligencia en incendios forestales en California

· SoCal Edison multada con $2.2 millones por incendio en Riverside de 2022

· Incendio Eaton: Distrito escolar de Pasadena demanda a SoCal Edison