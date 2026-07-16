Fuga de agua en West Hollywood causa inundación en calles

Una severa fuga de agua ocasionada por la rotura de una tubería principal provocó la madrugada de este jueves una inundación de las calles en West Hollywood.

El incidente se reportó aproximadamente a las 3:00 a.m. de este jueves en un edificio de apartamentos cerca de la intersección de Holloway Drive y Sunset Boulevard.

“Se trata de la rotura de una de las tuberías principales que atraviesan la zona. West Hollywood es un área donde se cruzan las tuberías de varias compañías de agua“, dijo el capitán del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD), Aaron Katon, en una entrevista con la cadena KTLA.

Sigue leyendo: Capa de nieve en montañas de Los Ángeles está por debajo del promedio

“Ahora tenemos a tres compañías de agua aquí intentando averiguar de quién es la tubería y, a continuación, la están cerrando poco a poco. No se trata de un interruptor general que se pueda accionar“, agregó.

En los videos se podían observar los galones de agua saliendo a borbotones mientras inundaban las escaleras de un edificio de apartamentos localizado en 1023 Hancock Avenue,

La cantidad de agua provocó que los vehículos en el estacionamiento del edificio quedaran atrapados con el nivel que llegaba casi a tapar los techos.

Sigue leyendo: Directora ejecutiva de Agua y Energía de Los Ángeles dimite al cargo

El agua cubrió las calles de West Hollywood hasta alcanzar la estación de autobuses de Metro en Santa Mónica Boulevard, cerca de San Vicente Boulevard.

Un estacionamiento de autobuses del transporte público en la zona también quedó dentro de la zona inundada, por lo que se prevé que pueda afectar el servicio en la zona.

Las autoridades cerraron varias calles y avenidas al tránsito vehicular, además de pedir al público que evitara la parte afectada en West Hollywood. No se reportaron personas lesionadas a causa de este incidente.

Sigue leyendo: Los Ángeles capta 5,500 millones de galones de agua tras tormentas recientes

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) dijo en una actualización informativa que el ducto afectado era de su propiedad.

La agencia local indicó que cuadrillas de trabajadores se encontraban en el lugar para cerrar las válvulas subterráneas, así como para evaluar los daños que causó la fuga de agua.

“Debido a la alta presión del sistema de agua, nuestros equipos deben girar las válvulas lenta y cuidadosamente para evitar causar más daños“, dijo el LADWP en su comunicado.

Sigue leyendo: Con limitaciones, se reanuda el servicio de agua en el Valle de San Fernando

La fuga de agua fue cortada alrededor de las 7:00 a.m., cuando los trabajadores cortaron el suministro en la zona.

Algunos vecinos quedaron sorprendidos por la cantidad de agua que inundó las calles de West Hollywood.

“La gente no entiende cómo sale el agua a borbotones. Lleva así más de una hora”, expresó un residente del vecindario.

Sigue leyendo: Los Ángeles retira restricción de beber agua en área del incendio Palisades

Funcionarios del LADWP dijeron que la rotura se produjo en una tubería principal de 36 pulgadas de diámetro que data de 1916.

“Este es uno de los desafíos que implica tener una infraestructura tan antigua. Tengo entendido que estas tuberías tienen más de 100 años”, expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, durante un recorrido por la zona afectada.

De acuerdo con las autoridades municipales, el suministro de agua se mantenía funcionando para la gran mayoría de los clientes de la zona, con la excepción de una persona.

Sigue leyendo: Programa de LADWP ofrece capacitación remunerada con oportunidad de empleo

Las autoridades iniciaron una investigación para conocer la causa que provocó la rotura de una de las tuberías principales de agua.

Sigue leyendo:

· Salario de $750,000 dólares anuales recibe nuevo gerente de LADWP, aprueba Concejo Municipal

· 93,300 millones de galones de agua pluvial capta Condado de Los Ángeles en temporada de lluvias

· Más de 13,500 millones de galones de agua de lluvia capta LADWP por las tormentas de febrero