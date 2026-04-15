Capa de nieve en montañas de Los Ángeles está por debajo del promedio

La capa de nieve en las montañas de la Sierra Oriental se encuentra por debajo del promedio para esta época del año, lo que podría cubrir apenas el 40% de la demanda de agua de Los Ángeles para el resto del año, dijo el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP).

De acuerdo con un comunicado del LADWP, tras su estudio más reciente de los niveles de la capa de nieve después de las tormentas invernales de la temporada 2026, se encuentra actualmente un 76% por debajo del promedio.

Every year, on April 1, our hydrographers complete LADWP’s final snow surveys, and this year reported the Eastern Sierra snowpack measured 24% of normal. The Los Angeles Aqueduct is expected to meet 40% of LA's annual water demand.



Full press release at https://t.co/MmiLz08vX0 pic.twitter.com/w6n9Vn8LaM — LADWP (@LADWP) April 14, 2026

La agencia dijo que las temperaturas superiores provocaron que la nieve acumulada en las montañas de California se derritiera este año más rápido de lo normal.

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Con la nieve que se tiene actualmente en las montañas, se puede cubrir el 40% de la necesidad de agua en Los Ángeles, lo que equivale a unos 81,000 millones de galones, suficiente para abastecer a 43,000 hogares durante todo un año.

El departamento mencionó que se basará en la planificación hídrica a largo plazo, así como en estrategias de adaptación para proporcionar un suministro fiable de agua en medio del cambio climático.

“El aumento de los costos y la fluctuación en la asignación del agua importada y la comprada del Proyecto Estatal de Agua y del rio Colorado han motivado a LADWP a seguir invirtiendo en fuentes de agua locales“, dijo LADWP en su comunicado.

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“Los hábitos de ahorro de agua y los esfuerzos de conservación son fundamentales para construir un futuro sostenible, garantizando que los hogares y las empresas utilicen el agua de forma responsable mediante la inversión en prácticas de uso eficiente del agua”, añadió.

La ciudad planea diseñar, construir y operar un sistema avanzado de purificación de agua para producir hasta 230 millones de galones de agua reciclada al día.

Además, la ciudad construye el Proyecto de Reposición de Aguas Subterráneas de Los Ángeles, que es el proyecto hídrico más grande de California, se espera que esté en operación en 2028 y que produzca hasta 20 millones de galones de agua purificada al día.

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El presidente de la Junta de Comisionados de Agua y Energía, Allan Marks, aseguró que Los Ángeles está construyendo una infraestructura hídrica que proporcionará agua potable segura y confiable a las futuras generaciones.

“A medida que el cambio climático sigue ejerciendo presión sobre los recursos hídricos en todo el oeste del país, los proveedores de agua se enfrentan al triple desafío de garantizar la fiabilidad del suministro, proteger el medio ambiente y mantener el agua a precios asequibles“, dijo Marks.

La ciudad de Los Ángeles tiene el objetivo de obtener el 70% de su suministro de agua desde fuentes locales.

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Pese al aumento de población en un millón de personas, los habitantes de Los Ángeles consumen menos agua actualmente que hace 50 años, según el LADWP.

De acuerdo con la agencia, el residente promedio de la ciudad de Los Ángeles consume 101 galones de agua al día.

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