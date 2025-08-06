Miles de residentes del Valle de San Fernando afectados por corte de agua

Miles de residentes de Porter Ranch y Granada Hills, en el Valle de San Fernando, se ven afectados por el corte en el servicio de agua debido a reparaciones de emergencia en una estación de bombeo local.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) dijo este miércoles que unos 9,200 clientes enfrentaban una interrupción en el servicio de agua.

While emergency repairs are underway, we are making drinking water, showers and other resources available for Angelenos who may have been impacted by the outage in Porter Ranch and Granada Hills.



LADWP and other City departments are mobilizing resources to ensure that Angelenos… pic.twitter.com/WsFg3SnWz8 — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) August 6, 2025

La suspensión en el servicio del vital líquido ocurre cuando una intensa ola de calor comienza a impactar en el sur de California, con temperaturas de hasta 10 grados por encima de lo habitual para esta temporada del año.

Sigue leyendo: Los Ángeles retira restricción de beber agua en área del incendio Palisades

De acuerdo con la agencia, el área de servicio afectada por el corte de agua está delimitada por Rinaldi Avenue al sur, Balboa Boulevard al este, De Soto Avenue al oeste y las colinas al norte.

LADWP estableció puntos de distribución en varios lugares para proporcionar agua potable a los clientes afectados por los trabajos.

Los centros del LADWP distribuyen agua potable en los siguientes sitios:

Holleigh Bernson Memorial Park , en 20500 Senson Boulevard, en Northridge.

, en 20500 Senson Boulevard, en Northridge. O’Melveny Park , en 17300 Senson Boulevard, en Granada Hills.

, en 17300 Senson Boulevard, en Granada Hills. Intersección de Tampa Avenue y Senson Boulevard, en los límites entre Northridge y Porter Ranch.

Sigue leyendo: Afectados por incendio demandan a la autoridad de agua en Los Ángeles

Los centros de distribución de agua potable del LADWP ofrecen el servicio de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles informó que trabajadores estaban reparando este martes la estación de bombeo que se conecta a un tanque de agua de 10 millones de galones que abastece al área.

Mientras hacían las reparaciones, una válvula que controla el flujo de agua desde la estación de bombeo hacia un tanque que abastece el área no se abrió, lo que provocó que se cortara el paso del agua desde el tanque hacia las tuberías que abastecen el área.

Sigue leyendo: Bomberos de Los Ángeles se quedan sin agua para atacar incendios

Desde ese momento, los trabajadores comenzaron la excavación para acceder a la válvula y repararla, que se encuentra a 20 pies bajo tierra.

El departamento espera que las labores de excavación tomen entre 14 y 16 horas antes de que pueda comenzar con las reparaciones reales, con el propósito de concluir los trabajos este viernes 8 de agosto.

Mientras se efectúan los trabajos, los equipos conectaron una bomba de agua móvil de alta potencia al sistema en la zona de Porter Ranch para reabastecer el tanque.

Sigue leyendo: Los residentes de Los Ángeles vuelven a tener electricidad

“La seguridad de nuestros clientes y de la comunidad es nuestra máxima prioridad, mientras trabajamos con rapidez para llevar a cabo las reparaciones y reabastecer el agua”, expresó el LADWP en un comunicado.

“El LADWP está coordinando con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles para desarrollar un plan de contingencia para el suministro de agua en la zona, que incluye el suministro de camiones cisterna mientras se hacen las obras, y también se coordina con el Departamento de Policía de Los Ángeles”, dijo.

Our LAFD has predeployed and staged water tenders, engine task forces and other resources to the Porter Ranch and Granada HIlls with a focus on high risk fire areas.



City crews and first responders are onsite and prepared to respond as needed. pic.twitter.com/b2JhFpXgqt — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) August 6, 2025

Funcionarios del LADWP emitieron este martes un llamado a sus clientes para conservar agua, debido a la disminución del flujo del vital líquido hacia el tanque y otras conexiones hacia el área de servicio. Junto con la alta demanda del verano, el tanque se drenó aproximadamente a las 7:00 a.m. del miércoles.

Sigue leyendo: Hollywood Bowl cancela concierto por cortes de energía

“Agradecemos su paciencia y cooperación mientras trabajamos para efectuar estas reparaciones lo más rápido y seguro posible”, dijo LADWP.

Para consultar actualizaciones sobre el avance de los trabajos, puede visitar este enlace.

Sigue leyendo:

· Cortes de energía afectan Los Ángeles por ola de calor

· Salario de $750,000 dólares anuales recibe nuevo gerente de LADWP, aprueba Concejo Municipal

· 93,300 millones de galones de agua pluvial capta Condado de Los Ángeles en temporada de lluvias