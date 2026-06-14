Spencer Pratt critica a Bass y Raman tras su derrota en primarias de Los Ángeles

El republicano Spencer Pratt hizo declaraciones tras su derrota en las elecciones primarias del 2 de junio para la alcaldía de Los Ángeles.

En un video titulado “Salvando Los Ángeles – Fase III”, publicado en sus redes sociales, Pratt habló sobre el proceso electoral en Los Ángeles y lo que podría deparar a la ciudad en el futuro.

Saving LA – Phase III pic.twitter.com/9n9wv1tonZ — Spencer Pratt (@spencerpratt) June 12, 2026

“No tienen idea de lo mal que se van a poner as cosas para la ciudad“, declaró la exfigura de la telerrealidad en su mensaje.

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“¿Creíste que podías deshacerte de mí tan fácilmente? No me metí en esto por el poder político, me metí para desenmascarar esta maquinaria corrupta y nada ha cambiado“, expresó Pratt.

“Y ahora no tengo que preocuparme por ofender a los televidentes de CNN. Ya no tengo una campaña que me ponga trabas. Esto es una guerra“, agregó.

En las primarias, Pratt finalizó en el tercer lugar tras ser superada por la alcaldesa en funciones, Karen Bass, y la concejala Nithya Raman, quienes avanzaron a las elecciones generales de noviembre por la alcaldía de Los Ángeles.

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Tras los primeros resultados preliminares, anunciados la noche de las votaciones, Pratt ocupaba el segundo lugar, con una considerable ventaja sobre Raman, favorecido por los republicanos que emitieron sus votos de forma anticipada.

Sin embargo, la tendencia cambió conforme se anunciaban las actualizaciones, hasta que Raman remontó y adelantó a Pratt para convertirse en la contendiente de Bass en las elecciones de noviembre.

En el video de tres minutos, que incluyó fragmentos de películas, noticieros e incluso una pelea de la UFC, Pratt describió la ciudad de Los Ángeles como un lugar negativo para vivir.

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Pratt, quien recibió públicamente el apoyo del presidente Donald Trump, lanzó duras palabras en contra de las dos candidatas finalistas: Karen Bass y Nithya Raman.

“Los angelinos ahora están atrapados con dos imbéciles responsables de todos sus problemas y tienen que elegir entre dos tontas“, expresó Pratt, mientras aparecían imágenes de Bass y Raman.

El candidato también aseguró que el objetivo que lo llevó a postularse a la alcaldía no ha cambiado y que sigue concentrado en detener a los políticos “comunistas” que aquejan a la ciudad de Los Ángeles.

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“Si creen que hemos descubierto mucho fraude y maldad en la campaña, esperen a ver qué pasa“, añadió.

Pratt declaró que tienen una grabación de una de las candidatas “haciendo o diciendo algo que la haría dimitir avergonzada”, sin especificar si se trataba de Bass o de Raman.

En su mensaje, Spencer Pratt se dirigió directamente a la alcaldesa de Los Ángeles y a la concejala.

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“Entonces, Karen, Nithya, pregúntense. ¿Es posible que alguno de sus empleados tenga una grabación de ustedes haciendo o diciendo algo que las obligue a renunciar en desgracia?“, reiteró.

Pratt también habló sobre el incendio Palisades, de enero de 2025, que destruyó su residencia y que fue uno de los temas importantes que abordó durante su campaña y por el que criticó a la alcaldesa Bass.

“Espero que duermas bien por las noches durante los próximos cinco meses porque, ¿sabes quién no ha dormido nada bien en los últimos 17 meses? Mi madre y todos mis vecinos de Palisades“, dijo.

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El mensaje de Spencer Pratt se publicó un día después de que Nithya Raman prometió a sus seguidores que cumpliría con el cambio que desean, tras el objetivo de convertirse en una de las candidatas para las elecciones generales de noviembre.

Los resultados de las primarias no representaron un voto de confianza para la alcaldesa Karen Bass, quien obtuvo menos del 35% de los votos, una posición vulnerable para quien ocupa actualmente el cargo.

En los resultados de las elecciones del 2 de junio, Bass mantiene una ventaja de más de 44,000 votos sobre Nitha Raman.

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A su vez, la concejala superaba a Pratt por más de 29,000 votos, con 246,333 votos para Raman frente a los 216,783 que tenía Pratt.

En las elecciones del 3 de noviembre, los votantes de Los Ángeles decidirán si Karen Bass se mantiene en el cargo por un periodo más, o deciden un cambio con la llegada de Nithya Raman.

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