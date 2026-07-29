Registrador de Los Ángeles da a conocer datos de votación de las primarias por la alcaldía

El registrador del condado de Los Ángeles dio a conocer los datos sobre las tendencias de la votación por los candidatos en la carrera por la alcaldía en las elecciones primarias del 2 de junio.

La alcaldesa en funciones, Karen Bass, fue la candidata que recibió el mayor número de votos, con poco más del 34%, seguida por la concejala Nithya Raman, con el 29%.

El resultado de las primarias fue certificado por el registrador del condado de Los Ángeles, que avala que Bass y Raman se enfrenten en las elecciones generales del 3 de noviembre en la contienda por la alcaldía.

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Más de 850,000 residentes votaron en las elecciones del 2 de junio para la alcaldía de Los Ángeles.

Karen Bass obtuvo el mayor respaldo en comunidades localizadas a lo largo del Freeway 10 y en el sur de Los Ángeles, zona que representó en el Congreso.

La alcaldesa en funciones también logró el voto mayoritario en el Valle, sobre todo en comunidades hispanas, en localidades como Van Nuys, Sylmar, Sun Valley, Venice y Westchester.

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Raman ganó en vecindarios localizados en Los Feliz, Silver Lake y en el este de Los Ángeles. La concejala también recibió un alto número de votos en Koreatown y en el noreste de Los Ángeles.

El tercer candidato en participar en las primarias de junio fue Spencer Pratt, quien obtuvo el 26% de los votos.

Pratt obtuvo respaldo por parte de votantes de los distritos electorales del oeste de Los Ángeles, así como del noroeste del Valle de San Fernando, como Chatsworth y Porter Ranch. Pratt también logró buenos resultados en Sunland y Tujunga.

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“El apoyo que Raman recibió en el noreste de Los Ángeles no me sorprendió. Es allí donde se concentra gran parte del electorado progresista. Hemos visto a candidatos progresistas al Congreso pasar por esa zona”, dijo Christina Bellantoni, profesora de la Escuela Annenberg de la USC.

“La gran incógnita para mí es: ¿se puede motivar a la gente de estas zonas menos pobladas para que voten por un demócrata?“, agregó Bellantoni, en una entrevista con la cadena ABC.

La profesora también se refirió a las zonas menos pobladas, que son comunidades que votaron mayoritariamente a favor de Pratt.

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En relación a cuál podría ser la tendencia de votación en las elecciones generales de noviembre, Bellantoni mencionó que las personas que apoyaron a Pratt no se abstendrán de votar, en especial por Steve Hilton en la contienda contra Xavier Becerra para gobernador de California.

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