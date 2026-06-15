Nithya Raman inicia campaña para la alcaldía de Los Ángeles

La concejala Nithya Raman arrancó este fin de semana su campaña rumbo a las elecciones generales de noviembre en la que contendrá frente a Karen Bass por la alcaldía de Los Ángeles.

Raman asistió este sábado 13 de junio a un evento en North Hollywood, donde agradeció el apoyo del equipo de voluntarios que la ayudaron a ocupar el segundo lugar en las primarias, proceso en el que superó a Spencer Pratt para avanzar a las elecciones del 3 de noviembre.

“Solo en abril y mayo, los voluntarios tocaron casi 30,000 puertas e hicieron 100,000 llamadas telefónicas. Nuestro margen de victoria, por cierto, fue de 29,000 votos. Hagan las cuentas, ustedes lo hicieron”, expresó Raman a su equipo de voluntarios.

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De acuerdo con Political Data Inc., Raman registró su mejor resultado en la zona este, en el Distrito 13 del Consejo Municipal, que incluye Echo Park, Hollywood y Atwater Village, donde recibió aproximadamente el 45% de los votos.

Karen Bass obtuvo su mayor apoyo en el sur de Los Ángeles, mientras que Spencer Pratt, expresentador de telerrealidad, consiguió su respaldo más sólido en West Valley y en algunas zonas de Westside.

Nithya Raman reconoció que tiene que expandir su zona de influencia hacia otros sectores de la ciudad, en particular entre los votantes que apoyaron a Pratt, pero sin adoptar su estilo confrontativo.

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“Tengo la esperanza de que me vean como una candidata que representa el cambio. Creo que Spencer Pratt, aunque no creo que sea el candidato idóneo para Los Ángeles en este momento, supo conectar con la frustración real que hay por cómo van las cosas”, dijo Raman.

“Quiero salir y decirles a estos votantes que si quieren un cambio, tienen que votar por el cambio“, agregó la concejala.

El viernes, Pratt publicó un video en las redes sociales que comenzó como un discurso de concesión, pero después se convirtió en una dura crítica hacia Bass y Raman.

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En su mensaje, Pratt declaró que tenía grabaciones que podrían obligar a alguna de las dos candidatas a renunciar por algo que habían dicho o hecho, sin proporcionar mayores detalles.

En sus declaraciones, Nithya Raman se negó a abordar las amenazas que lanzó Pratt en su mensaje grabado en video.

“Creo que fue un discurso de concesión muy extraño, como ninguno otro que haya visto. Mi atención está puesta en las elecciones generales“, aseguró Raman.

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De acuerdo con los analistas políticos, Karen Bass se enfrenta al desafío de conservar a su base de votantes mientras responde a las demandas de quienes exigen mayores avances en temas como la indigencia, la falta de vivienda y la seguridad pública.

En tanto, Raman se ve en la necesidad de ampliar su base de votantes más allá de los que la llevaron a obtener el segundo lugar en las primarias del 2 de junio y convertirse en una de las dos candidatas que avanzaron a las elecciones de noviembre.

“Necesita ir más allá y captar a más votantes habituales o con alta propensión a votar, a más votantes de mayor edad e intentar construir una coalición más amplia”, declaró Paul Mitchell, de Political Data Inc., en una entrevista con la cadena Fox.

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En su discurso, Nithya Raman dijo que iniciaba su campaña en contra de la clase política tradicional de la ciudad de Los Ángeles.

“No solo nos postulamos contra la actual titular, nos postulamos contra toda la maquinaria política. Pero tenemos algo que ellos no tienen, tenemos energía, tenemos alegría y, lo más importante, tenemos una visión de la ciudad por la que sabemos que vale la pena luchar“, destacó Raman.

Tanto Nithya Raman como Karen Bass tienen unos cinco meses de campaña para presentar sus propuestas a los votantes para las elecciones generales del 3 de noviembre.

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