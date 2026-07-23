LA Metro celebra que se reinventa con metas ambiciosas y Karen Bass a la cabeza

“El transporte público es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar vidas”, dijo este miércoles la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tras asumir la presidencia de la junta directiva de LA Metro, donde declaró que el condado y la ciudad están listos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Bass, quien reemplaza a Fernando Dutra en la presidencia de la segunda agencia de tránsito más grande de los Estados Unidos, señaló que la labor de los funcionarios de gobierno es impulsar su labor para lograr que el transporte público sea tan asequible que se convierta en la opción lógica y sostenible para la economía familiar y la vida cotidiana de las personas.

“Todo estudiante, trabajador y familia debería poder costear siempre un viaje seguro y confiable, ya sea para ir a la escuela, al trabajo, a una cita médica o para visitar a sus seres queridos”, señaló Bass.

La alcaldesa añadió que la agencia ya ofrece tarifas gratuitas y reducidas a quienes más las necesitan, y que trabajaría en el desarrollo de una estrategia financiera a largo plazo para que Metro llegue a ser un sistema sin costo para los usuarios.

“Este es el Metro en el que creo y por el que he luchado como alcaldesa de la ciudad donde nací y crecí: un sistema de transporte de clase mundial que genera oportunidades para todos”, dijo, y sostuvo que al ampliar el alcance del servicio y beneficiar a más personas a través de Metro, también se crean empleos bien remunerados, se apoya a los negocios locales y se abren nuevas vías de acceso a la educación, la atención médica y una mejor calidad de vida.

“Ese es el objetivo que me comprometo a alcanzar durante el próximo año, trabajando juntos”, indicó.

La junta directiva de LA Metro (Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles) está compuesta por 13 miembros votantes: las cinco supervisoras del Condado de Los Ángeles, la alcaldesa Bass, quien ejercerá como presidenta, tres miembros nombrados por ella y cuatro alcaldes o concejales que representan a las 87 ciudades incorporadas del condado.

En su discurso, la alcaldesa expuso que sus prioridades se centrarán en la seguridad, la asequibilidad, la confiabilidad y la preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Comprometerse con estas cuatro prioridades implica establecer un sistema donde cualquier persona pueda desplazarse fácilmente sin necesidad de automóvil y donde todas las comunidades puedan confiar en el transporte público.

El sistema de transporte angelino ha crecido en años recientes. Las autoridades admiten que se necesita más. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los logros de LA Metro

Fernando Dutra, el presidente saliente de LA Metro, rindió su último informe anual, en el que destacó los 200,000 viajes de ida y vuelta durante el servicio de transporte ofrecido para los ocho partidos de la Copa Mundial de fútbol en SoFi Stadium. Señaló que en el momento de mayor afluencia, Metro registró más de 50,000 viajes para un solo partido.

“Esto es hacer historia”, dijo Dutra, además de mencionar la inauguración de la extensión de la Línea A hasta Pomona, que ahora constituye el sistema de tren ligero más largo del mundo, y la extensión de la Línea D (Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax, Wilshire/La Cienega). Dicha extensión conecta a 25,000 personas con tres nuevas estaciones sobre el corredor de Wilshire Boulevard.

Informó también que se recibió a más de 200,000 personas en el centro de Los Ángeles para el desfile de celebración del campeonato de los Dodgers el pasado noviembre, y se marcó un hito al impulsar proyectos como el Corredor de Tránsito de Sepúlveda y la extensión de la Línea K a través de su proceso de evaluación ambiental.

“Lo logramos al iniciar las obras de mejora de la Línea G (conecta North Hollywood con Chatsworth a través del Valle de San Fernando] y los proyectos de tránsito rápido en autobús (BRT) de North Hollywood y Pasadena”, explicó el funcionario. Enfatizó que LA Metro no solamente se ocupó de proyectos de transporte público o ferroviario, sino también efectuó mejoras en la salida de la autopista I-605.

En efecto, varios proyectos de las mejoras “Super 605” incluyeron la salida de South Street y el enlace de Katella Avenue (Cerritos/Artesia/Los Alamitos); las rampas de entrada y salida en las zonas de Whittier Boulevard, Beverly Boulevard y Slauson Avenue (Montebello, Whittier, Los Nietos, Santa Fe Springs).

Oficiales de seguridad de LA Metro en Union Station. Mejorar la seguridad para el público del sistema en conjunto es prioridad. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La reinvención de LA Metro continúa

Stephanie Wiggins, directora ejecutiva de Metro y que ha dirigido la agencia desde junio de 2021 con un presupuesto de $9,700 millones de dólares y 13,000 empleados, declaró a La Opinión que Metro se ha reinventado y el proceso continúa.

“No hemos terminado. No estamos satisfechos. Trabajamos para que el sistema sea más seguro, más limpio y divertido [sic], y para llegar a más zonas para la gente”, dijo. “Abriremos nuevas líneas.

Ampliaremos el servicio de autobuses y haremos que sean más rápidos. Esas son algunas de las mejoras que los usuarios pueden esperar durante el próximo año”.

Al igual que otros funcionarios, Wiggins se refirió a la preocupación de usuarios por su seguridad.

“Hemos estado haciendo mejoras para que el sistema sea más seguro para todos: desde contar con más personal de asistencia en el sistema hasta crear nuestro propio departamento de policía dentro de Metro, de modo que tendremos agentes jurados en servicio antes de que acabe el año”, adelantó.

Agregó que también están implementando más mejoras de seguridad, como mejor iluminación o barreras de acceso más altas para garantizar que la gente utilice el sistema para el fin previsto. “Estamos viendo que todas estas mejoras hacen que el sistema sea más seguro. Así que habrá más barreras altas y más sistemas de validación al salir. También habrá mayor seguridad a bordo de los autobuses”.

Deshane Odom y su hija Janaya pidieron mayor seguridad en el sistema de LA Metro tras sufrir una tragedia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Mataron a su esposo al bajar de un autobús

Fernando Dutra, quien deja su cargo al frente de LA Metro, dio a conocer que los delitos violentos en Metro han disminuido un 28% en los andenes de los trenes, y que casi siempre hay presente un embajador con camisa verde, un agente de seguridad o un miembro del equipo de asistencia con chaleco morado.

Sin embargo, algunos usuarios entrevistados por La Opinión dijeron que no se sienten seguros de viajar en los autobuses o trenes del sistema.

“A mi esposo lo mataron a balazos el 24 de diciembre (de 2025) cuando bajó de un autobús de la Línea 206 de LA Metro, cerca de la estación de la calle 39 y Normandie (Expo/Vermont Station)”, le dijo a La Opinión Deshane Odom. “Necesitamos mayor seguridad en el tránsito público, especialmente para los niños y las personas mayores. Mi hija Janaya se quedó sin padre”

La seguridad es la base de un sistema de transporte público sólido, destacó la supervisora Kathryn Barger (Distrito 5 del condado). “Si bien nuestra labor está lejos de concluir, Metro está logrando avances significativos gracias a una mejor coordinación, inversiones más inteligentes y alianzas más sólidas”, dijo Barger.

“Los delitos violentos en el sistema han disminuido más de un 22% desde 2024, y las agresiones a los conductores de autobuses se han reducido a la mitad”, agregó la supervisora. “Hay un cambio de rumbo… Estos resultados son importantes porque cada pasajero y cada empleado merece sentirse seguro al utilizar el transporte público. Seguiremos avanzando sobre esta base con soluciones prácticas y responsables que hagan de Metro un sistema en el que la gente pueda confiar”.

Sharon Thomas, una visitante de Portland, Oregon, expresó que su experiencia de viaje en un tren de Metrolink había sido positiva. “Vine de vacaciones a Los Ángeles, me moveré en transporte público y espero que estas vacaciones sean placenteras”, señaló.

Fue el mismo caso de María Teresa Siqués y su madre, Montserrat Muñiz, turistas de Santiago de Chile que arribaron a Los Ángeles para vacacionar. “En el tren viajaban unas personas que parecían vagabundos, pero no molestaron a nadie”, dijo Siqués.