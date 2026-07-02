ICE confirma que realiza operativos contra indocumentados en los 50 estados

Con mayor discreción, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está realizando operativos para detener a inmigrantes indocumentados en los 50 estados de Estados Unidos, con acciones todos los días de la semana, confirmó a este diario el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Los agentes del ICE velan por el cumplimiento de las leyes de inmigración de nuestra nación en los 50 estados, las 24 horas del día, los siete días de la semana”, respondió un portavoz de la agencia a solicitud sobre aumento de detenciones.

Afirmó que al 24 de junio, ICE ha deportado a más 948,000 inmigrantes, pero detenido a más de 981,000 personas sin papeles, además de asegurar que las deportaciones voluntarias suman más de tres millones, aunque este dato no es viable de verificar ante la falta de datos públicos desglosados.

“Durante el primer año de la presidencia de Trump, más de 3 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos, debido a las políticas del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal, incluyendo aproximadamente 2.2 millones de deportaciones voluntarias”, afirmó el portavoz.

ICE no ha publicado datos recientes desglosados sobre las detenciones y deportaciones, como lo hacía habitualmente la agencia en gobiernos anteriores, incluido el primer mandato del presidente Trump.

Aumento de operativos migratorios

Un reporte del New York Times afirma que en la última semana, la agencia aumentó las detenciones, logrando el arresto de 10,000 personas, según información a la que tuvo acceso ese medio.

Los datos del Times indican que las operaciones han permitido el arresto en oficinas a donde acuden inmigrantes a sus citas con las autoridades de inmigración, en paradas de tráfico y en la calle.

El reporte agrega que los agentes tienen ahora un nuevo estándar de arrestos, marcado en 2,000 detenciones por día.

La organización Americans for Immigrant Justice reporta que la mayoría de los arrestos de inmigrantes ocurren en estados donde ICE tiene acuerdos de colaboración 287(g) con las policías locales y estatales, incluidos Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Kentucky, Arkansas, Florida, Oklahoma, Texas, entre otros.

Florida, indica la organización, tiene la mayor cantidad de acuerdos 287(g) en el país, lo que permite que los 67 alguaciles de los condados estén autorizados a colaborar con las autoridades federales de inmigración.

“La Patrulla de Carreteras de Florida realizó poco más de la mitad de los arrestos por inmigración en el estado en 2025”, acota un reporte de la organización.

Sin embargo, las operaciones también han sido registradas en California, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y otros estados.

Acusan a los inmigrantes de ser delincuentes

El DHS afirma que casi el 70% de los inmigrantes detenidos son personas acusadas o condenadas por un delito, cifra que contrasta con otros reportes independientes de organizaciones civiles.

“Casi el 70% de los arrestos del ICE corresponden a inmigrantes indocumentados acusados ​​o condenados por un delito en Estados Unidos”, afirmó el portavoz. “Nuestro mensaje es claro: si usted entra ilegalmente a nuestro país, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos”.

La información del DHS sobre criminalidad está a la inversa de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), que procesa los datos oficiales, e indica que solamente el 30% de los detenidos tiene algún caso criminal en su contra, mientras el 70% no tiene historial criminal.

También hay discrepancias sobre personas detenidas, ya que la agencia afirma que de 981,000 personas detenidas ha deportado a 948,000 inmigrantes, lo que significa que 33,000 más estarían bajo arresto.

Aunque TRAC indica que al menos 60,000 personas están bajo detención, pero esos datos son hasta finales de abril, debido a que no hay información pública adicional.

Millones de dólares en acción

Los republicanos en el Congreso aprobaron un proyecto de ley de reconciliación que proporciona casi $70 mil millones de dólares para deportaciones y detenciones masivas, que benefician principalmente a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los fondos incluyen $38 mil millones de dólares para ICE que incluyen detenciones y un incremento en la colaboración con las policías estatales y locales.

También se destinan $26 mil millones de dólares para CBP con el fin de contratar agentes, ampliar la vigilancia y aumentar la aplicación de la ley en los puertos de entrada.

Otros $5 mil millones de dólares son fondos de “apoyo” en las políticas migratorias.

Adicional a esos fondos, el Congreso ya está trabajando en la financiación del DHS para el año fiscal 2027, que comienza el 1 de octubre, para lo cual se busca asignar casi $30 mil millones de dólares adicionales a ICE y CPB.