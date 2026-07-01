ICE detuvo a más de 10,000 inmigrantes en cinco días por orden de la Casa Blanca, revela NYT

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 10,000 inmigrantes en los últimos cinco días, en un incremento sin precedentes de las operaciones migratorias impulsado por la administración del presidente Donald Trump, de acuerdo con información obtenida por The New York Times a partir de documentos internos y entrevistas con funcionarios federales.

El diario estadounidense informó que el aumento de los arrestos obedece a instrucciones emitidas por la dirección de ICE para que los agentes incrementaran significativamente sus operativos y concentraran más recursos en la localización y captura de personas sujetas a procesos de deportación.

La ofensiva prácticamente duplicó el promedio de detenciones registrado a principios de año, cuando la agencia realizaba alrededor de mil arrestos diarios. Según funcionarios consultados por el periódico, la nueva meta fijada por la Casa Blanca es alcanzar 2 mil detenciones por día.

Las detenciones se han realizado durante citas programadas con autoridades migratorias, inspecciones de tránsito, operativos en la vía pública y otras acciones de cumplimiento de la ley migratoria, según el reporte del diario.

NEW: Federal immigration officials have detained more than 10,000 people in the last 5 days, a major surge that has stemmed from a push at ICE to increase arrests.



The WH has wanted more arrests.



The expectation inside ICE is 2K arrests a day ? up from 1K earlier this year. pic.twitter.com/N4B74bFWS9 — Hamed Aleaziz (@Haleaziz) July 2, 2026

De acuerdo a la información, altos funcionarios de ICE fueron informados de que la Casa Blanca exigía elevar el ritmo de arrestos como parte de la estrategia de deportaciones masivas prometida por Trump durante su campaña presidencial.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lauren Bis, reiteró la postura del gobierno al señalar en un comunicado que “nuestro mensaje es claro: si usted entra ilegalmente a nuestro país, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos”, una declaración que resume la política migratoria de la actual administración.

La intensificación de los operativos ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera recientes resoluciones que ampliaron las facultades del presidente para aplicar parte de su agenda migratoria, aunque también limitaron su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes

El incremento de las detenciones refleja la determinación del gobierno de Trump para cumplir su promesa de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia reciente de Estados Unidos.

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