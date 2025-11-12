César Ramos, arbitro mexicano, es amenazado en Guatemala previo al duelo vs. Panamá

En una forma de presionar al arbitraje de la Concacaf encabezado por el mexicano César Ramos, un sector de aficionados de Guatemala empezó a calentar el juego donde se jugarán la vida para calificar al Mundial vs. Panamá con pancartas donde amenazaron al árbitro mexicano de que no saldrá vivo.

De acuerdo al periodista hondureño Gustavo Roca, que redactó en su cuenta de la red social X, el siguiente texto: Concacaf, panameños, árbitros: Si nos roban, de acá no se va nadie”, se pudo leer en una manta que publicó en redes sociales

Dicha publicación se debe a que en el último triunfo de Panamá en El Salvador no marcaron un penal a Óscar Santís cuando fue derribado dentro del área por el guardameta Orlando Mosquera y donde no marcaron la pena máxima, dejando que el marcado final fuera 0-0.

Presión sobre el mexicano César Ramos

La mayor presión en Guatemala es contra la labor que desempeñará el silbante mexicano César Ramos, quien con su experiencia mundialista fue designado por la Concacaf para sacar adelante este vital compromiso para el Mundial 2026 que se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera y que definirá al clasificado del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf.

Ramos ha estado en este tipo de encuentros, avalado en los dos mundiales que ha participado, así como en ocho partidos de la eliminatoria mundialista, dos de ellos entre Panamá contra Estados Unidos.

La trayectoria de César Ramos

El mexicano César Ramos ha participado en dos Mundiales, en el primero en Rusia 2018 dirigió los partidos de Brasil 1-1 Suiza, Polonia 0-3 Colombia de la fase de grupos y octavos de final entre Uruguay 2-1 Portugal.

Mientras que en Qatar 2022 su labor llegó hasta las semifinales, pero primero dirigió en la primera fase los partidos Dinamarca 0-0 Túnez, Bélgica 0-2 Marruecos, de octavos de final: Portugal 6-1 Suiza y en semifinal: Francia 2-0 Marruecos.

Así que las autoridades de Concacaf confían en la imparcialidad de Ramos para llevar con éxito el encuentro entre guatemaltecos dirigidos por el también mexicano Luis Fernando Tena, quien ha tenido una eliminatoria entre claros y oscuros, pero que está en el umbral del Mundial y que una victoria pondría a los chapines de líderes con ocho puntos y que se jugará el liderato con Surinam que junto con Panamá dominan el Grupo A con seis puntos.

Mientras que Panamá visitará a Guatemala y después recibirá a El Salvador, en el cierre candente de la eliminatoria de la Concacaf, por lo cual los aficionados guatemaltecos han empezado a presionar la eliminatoria con estos mensajes amenazadores.

