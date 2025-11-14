Surinam apagó los sueños mundialistas de El Salvador: 4-0

La selección de El Salvador selló este jueves una decepcionante eliminatoria mundialista de Concacaf al concretar su eliminación a manos de Surinam 4-0 que de esta forma buscará un histórico boleto mundialista en su visita a una eliminada escuadra de Guatemala que cayó en casa con Panamá: 2-3.

Los salvadoreños llegaron a este compromiso ya con la eliminación sobre las espaldas después de haber sumado apenas tres puntos producto de una victoria sobre Guatemala y que les restó muchas opciones anímicas para poder aspirar a una victoria honrosa en la penúltima fecha de las eliminatorias mundialistas.

Decisive to seal the win 🇸🇷 pic.twitter.com/YTEf7OpX7U — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

El cuadro salvadoreño con el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez acaba con un proceso que no pudo arrancar motores y que termina por la puerta de atrás, no obstante las grandes ilusiones de los salvadoreños en una generación de jugadores que se pensaba darían mejores resultados.

La derrota ratifica unos paupérrimos números de los salvadoreños con una sola victoria y cuatro derrotas, con lo cual están lejos de poder alcanzar matemáticamente inclusive el repechaje para la justa que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Más de cuatro décadas del último mundial de El Salvador

Con esta eliminación se cumplen 43 años de la última participación de los salvadores en un Mundial, cuando lograron el boleto para España 1982 junto con Honduras y donde eliminaron a México en un premundial realizado en Honduras en 1981.

De aquella participación, la segunda en su historia, después de que en 1970 también participaron en el Mundial de 1979, a la fecha, han sido un sinfín de esfuerzos por poder volver a una competencia internacional, pero lo que mal empieza mal acaba, pues El Salvador no alcanzó ni uno de los tres boletos mundialistas en forma directa, más dos para los mejores segundos lugares que disputarán un repechaje internacional.

La goleada ante Surinam, fue la sentencia final

Too nice he had to do it twice 👊 pic.twitter.com/5xZINf4M2n — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

La goleada sufrida ante Surinam fue la sentencia final de la selección salvadoreña, mientras que la goleada de 4-0 de los caribeños les permite seguir soñando para su primera participación mundialista de su historia al arribar a nueve puntos manteniéndose en el liderato del Grupo A empatados con Panamá en nueve puntos.

La goleada se construyó de la siguiente forma: Tjaronn Chery abrió el marcador al minuto 44 desde el punto penal. El mediocampista no falló desde los once pasos para encaminar a una contundente victoria de su selección.

Ice cold from the spot 🧊 pic.twitter.com/GsZaMiBgHc — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

Mientras que en el segundo tiempo, Richonell Margaret convirtió el segundo y tercer gol a los minutos 74 y 76, que dejó sin corazón a los salvadoreños para que Dhoraso Moreo Klas cerró la cuenta al minuto 83 con el 4-0 definitivo y que selló una pésima noche para los centroamericanos.

Ahora Surinam quedó a un paso de lograr el pase al Mundial en el duelo contra Guatemala y donde los surinameses podrían asegurarlo con la victoria e inclusive un empate en un hito histórico para el fútbol de esta nación caribeña.

Seguir leyendo:

– Así van las Eliminatorias Concacaf al Mundial de 2026

– Haití golea y se aprovecha de empate entre Honduras y Costa Rica

– Costa Rica empató en Honduras 0-0 y puso el proyecto del “Piojo” Herrera al límite





