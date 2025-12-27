Alexis Vega entre los diez mejores del mundo en asistencias

Alexis Vega sigue cosechando reconocimientos por su gran desempeño en el 2025 y ahora el portal Transfermarkt lo incluyó entre los diez mejores asistidores del mundo, en un tributo al rendimiento que resultó clave para que Toluca arrasará con la conquista de títulos a lo largo de todo el año.

Un jugador que desde cualquier óptica podría pasar como un elemento indisciplinado, pero donde el técnico Antonio Mohamed supo sacar el mejor provecho de la calidad futbolística del exintegrante de las Chivas

*Alexis Vega solo aparece con penales* *Alexis Vega está sobrevalorado*



Alexis Vega siendo parte del TOP 10 MUNDIAL de asistidores en 2025 👏👹 pic.twitter.com/7ksm6vDSK0 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 27, 2025

Alexis Vega fue una pieza indispensable en los Diablos Rojos del Toluca, que ganaron el Bicampeonato de la Liga MX, entre otros títulos como el Campeón de Campeones y la Campeones Cup y que quedó de manifiesto con el gol de la última coronación en tiros penales contra los Tigres.

El sitio especializado Transfermarkt realizó una lista de los futbolistas que más asistencias lograron en el año y dentro de los 10 mejores aparece Alexis Vega, quien quedó anclado en el séptimo puesto mundial y segundo continental al conseguir 23 pases de gol, lo que muestra esta brillante faceta de su juego.

El líder en este departamento a nivel mundial fue el francés Michael Olise del Bayern Munich, quien colaboró con 30 asistencias. Lionel Messi con el Inter Miami y Lamine Yamal con FC Barcelona, completaron el podio con 29 y 27, respectivamente.

Por el simple hecho de estar dentro de los diez mejores, representa para Alexis Vega un mérito enorme, sobre todo para un jugador que busco la redención en el cuadro escarlata y que al encontrar su nicho de oportunidad pudo destacar a niveles de otra índole.

Los diez mejores

Entre los nominados podemos incluir a Michael Olise (Bayern Munich) 30, Lionel Messi (Inter Miami) 2 Lamine Yamal (FC Barcelona) 27, Riyad Mahrez (Al Ahli) 25, Xherdan Shaqiri (Basel) 24, Salem Al-Dawsari (Al Ahli) 24 ,Alexis Vega (Toluca) 23, Bradley Barcola (PSG) 23, Rayan Cherki (Manchester City) 23 y Christos Tzolis (Brujas) 22

Una inoportuna lesión

También hay que destacar que Alexis Vega pudo tener un año redondo, sí que no se hubiera lesionado a final del actual torneo que le impidió conseguir mayores logros y que sin duda habría mejorado su posición, empero no pudo jugar alrededor de mes y medio por una lesión sufrida a final

🅰️🔝 ALEXIS VEGA ESTÁ ENTRE LOS MEJORES ASISTIDORES DEL MUNDO EN 2025



👉 El mexicano se metió en el TOP 10 MUNDIAL de máximos asistentes en el año:



🇫🇷 Michael Olise: 30 asistencias

🇦🇷 Lionel Messi: 29

🇪🇸 Lamine Yamal: 27

🇩🇿 Riyad Mahrez: 25

🇨🇭 Xherdan Shaqiri: 24

🇸🇦 Salem… pic.twitter.com/KefLUWlgQm — dataref México (@dataref_mx) December 26, 2025

El canterano del cuadro escarlata volvió al equipo mexiquense en 2024 y poco después se convirtió en referente y figura del equipo dirigido por Antonio Mohamed, principalmente gran aporte ofensivo, mismo que reflejan las estadísticas tras lo hecho en el año que está por terminar.

Seguir leyendo:

– Alexis Vega revela que jugó anestesiado la final y piensa en el Mundial 2026

– Alexis Vega arriesgaría su salud para jugar la final contra los Tigres

– La lesión de Alexis Vega le habría costado el trabajo a tres terapeutas en el Toluca





