Alexis Vega revela que jugó anestesiado la final y piensa en el Mundial 2026

Alexis Vega tuvo que hacer de todo para disputar la vuelta de la final de la Liga MX, incluso estar infiltrado y poder patear los penales.

Vega anotó dos penales y le dio el título a los Diablos Rojos del Toluca. Ahora la mente del mexicano ya está en el Mundial 2026.

“Mi mente está en el Mundial; sé lo importante que es representar a mi país y trataré de recuperarme para ser tomado en cuenta y darlo todo”, aseveró.

"Por ahí Gallardo lo quería patear luego de que falla Correa el penal, pero era mi responsabilidad como capitán. Ensayo mucho los penales, tenía confianza en mí"



Alexis Vega jugó infiltrado para ver minutos ante Tigres

Vega lleva más de mes y medio lastimado, pero este domingo se infiltró, llegó al partido desde el banquillo y pateó con seguridad el gol decisivo del campeonato.

El futbolista mexicano admitió que estaba anestesiado y no sentía nada, aunque debía esperar las consecuencias.

“Me infiltré para estar con mis compañeros y bueno, sabía que corría un riesgo muy grande de poderme lesionar más grave, estoy anestesiado y no siento nada, pero vamos a ver mañana cómo amanecemos”, indicó Alexis Vega para sorpresa de todos.

“Por ahí se decía que si eran mis rodillas, que si mis tendones, que si esto o lo otro. La realidad es que quise adelantar el tiempo de lo esperado, me decían que de seis a ocho semanas, a la cuarta semana me sentía muy bien antes de la vuelta con Juárez acá y estaba para jugar 25 minutos. Fue mi decisión”, dijo Vega.

“Son lesiones muy engañosas que por ahí te dan el dulce de que te sientes muy bien pero en el momento que arranqué una jugada fue que me lesioné en un entrenamiento, sentí que me dio el pinchón, me salí, me hice resonancias y muy mal. Se me abrió la cicatriz cinco centímetros, pensé que no llegaba ya”, comentó.

