Toluca y Cruz Azul en lucha codo con codo por el millón de dólares

Toluca, actual campeón de la Liga MX y el Cruz Azul, tercer lugar del torneo pasado Apertura 2025, se encuentran encaramados en la lucha por el millón de dólares que se otorga al equipo con más puntos sumados en el año futbolístico 2025-2025.

Los cementeros fueron los ganadores de esta cantidad de dinero como los mejores del 2024-2025 que correspondió a los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025, mientras que actualmente escarlatas y cementeros se disputan ese millón de dólares que corresponderá al de mayor cantidad de puntos entre el Apertura 2025 y Clausura 2026 que se definirá en el próximo mes de abril.

EQUIPO DE LA TEMPORADA 😱



Está buena la lucha por el millón de dólares.



Otra vez Toluca y Cruz Azul en los dos primeros lugares como los equipos más regulares del campeonato. pic.twitter.com/nWGq3PZf9o — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 20, 2026

Hasta el momento Toluca suma 44 puntos que integra los 37 del campeonato anterior como líder general y los siete del actual Apertura 2026, que lo tiene en la cima de esta competencia por la preciada suma de dólares.

Mientras que Cruz Azul como tercer lugar del campeonato anterior con 35 puntos y los seis actuales que le permiten sumar 41 puntos, que lo ubican en el segundo sitio a tres de distancia de los Diablos Rojos en lo que parece ser la misma lucha del torneo anterior en que ambos equipos se disputaron este preciado honor.

Detrás de ellos se ubican los Tigres de la UANL con 40 puntos que son el resultado de los cuatro puntos del actual certamen y los 36 del certamen anterior que los colocan como la escuadra de mayor competencia para escarlatas y celestes.

Luego se enlista a las Chivas con 38 unidades, producto de las nueve que ha sumado en las tres primeras fechas de la actual competencia del Clausura 2026 y las 29 de las 17 fechas del certamen anterior, pero que los tiene muy cerca de poder competir por esa preciada cifra de dinero.

También se incluye al Monterrey con 37 unidades y después a las Águilas del América, en donde los Rayados tienen esos puntos producto de los 31 del Apertura 2025 y los seis del Clausura 2026, mientras que los de Coapa acumulan esa cantidad con 34 del 2025 y apenas dos del actual Clausura 2026.

Después la lista se separa demasiado con Xolos con 29 puntos, FC Juárez con 27 unidades, Pumas y Pachuca con 26, Atlas 23, Querétaro y Santos Laguna con 21, Necaxa y Atlético San Luis 20, León 17, Puebla 15 y Mazatlán con 14.

La diferencia a partir de la posición del América con respecto al resto de los 12 equipos de la competencia demuestran que desde hace mucho tiempo solo existen seis equipos y el resto son comparsas que no han podido encontrar la fórmula de poder aspirar a cosas mejores.

¡CRUZ AZUL SE LLEVÓ EL MILLÓN DE DÓLARES! 🚂



En un partidazo la Máquina empató a dos con Toluca. 💙 pic.twitter.com/gLu0PEUNZm — HistoriaAzul (@Historia_Azul) April 20, 2025

Es cierto que se han dado excepciones como el Necaxa, los Pumas o Chivas, pero la realidad es que la competencia se ha hecho exclusiva de estas escuadras que manejan el fútbol de México desde hace mucho tiempo y en donde los títulos se han compartido entre el América en tres ocasiones y Toluca, en los dos últimos certámenes.

Seguir leyendo:

– Houston Dynamo perdona a Héctor Herrera y confirma su regreso a la MLS

– Tigres aprovechó error del portero de Toluca para tomar ventaja en la final de la Liga MX: 1-0

-Toluca es campeón del Apertura 2025 del fútbol mexicano





