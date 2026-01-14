Houston Dynamo perdona a Héctor Herrera y confirma su regreso a la MLS

Después de su polémica salida de Houston Dynamo y doce meses en el bicampeón Toluca, entre azul y buenas noches en el aspecto individual, el exmundialista Héctor Herrera está de regreso en la Major League Soccer (MLS) al anunciar el equipo texano el regreso del mediocampista mexicano.

Herrera, después de que quedó fuera de los Diablos Rojos, se dio a la tarea de buscar equipo y encontró sitio en el equipo donde brilló y llegó a ser su capitán, pero que tuvo una salida muy polémica después de haber escupido a un árbitro en un partido contra Seattle Sounders en noviembre de 2024.

En esa ocasión, Héctor Herrera fue suspendido por el Comité Disciplinario de la MLS con dos partidos (tres partidos en total) y multó al futbolista con una cantidad no revelada por escupir a un árbitro en el minuto 65 del duelo de Houston contra Seattle Sounders FC, el 3 de noviembre de 2024.

Pero la sanción contra el mediocampista mexicano no quedó solamente en una sanción deportiva, sino que el cuadro de la capital petrolera del mundo actuó en forma enérgica al dar de baja a su jugador estandarte en una acción que no podía pasarse por alto.

Precisamente, el gerente general del equipo texano, Pat Onstad, señaló en esa ocasión que el motivo principal de la salida del de Herrera no fue por el escupitajo, aunque reconoció que el incidente influyó en la decisión de no renovar al centrocampista azteca.

HH has returned 🦊 pic.twitter.com/UcA8YM97e8 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

Catorce meses después, Herrera está de vuelta en el equipo donde tuvo momentos de gloria después de su paso por el Toluca en la Liga MX, en donde tuvo éxitos colectivos con dos títulos de Liga, pero con poca fuerza en lo individual, con apenas 800 minutos en 30 partidos.

Herrera esperaba tener una participación cercana o superior a los 1500 minutos en ambos campeonatos, pero la realidad es que su participación no pasó más de ser un jugador de alternativas para el esquema del técnico argentino Antonio Mohamed.

El regreso de HH a Houston

El regreso de Héctor Herrera se da en los momentos en que el Houston Dynamo está armando un cuadro competitivo y donde además del mexicano también se han incorporado Agustín Bouzat y Gilherme, mientras se escucha que también regresará a la MLS el polaco Mateusz Bogusz que ya militó con el LAFC antes de ir a Cruz Azul de la Liga MX.

Get ready for more of this in HH-Town. @verizon pic.twitter.com/3iJyA8tMNQ — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

De esta forma, el cuadro texano a través del presidente Pat Onstad le dio la bienvenida a un jugador que ya conocen: “Es un honor darle la bienvenida a Héctor de regreso a Houston. Es un líder respetado tanto dentro como fuera de la cancha, y un jugador cuya influencia ayudó a cambiar la trayectoria de este Club durante su primera etapa, guiándonos hacia el cuarto trofeo del club en 2023 y un récord de puntos para el club en 2024.

Su regreso refleja la ambición compartida de seguir creciendo a partir de los éxitos pasados. Si bien su rol evolucionará, sabemos que el liderazgo y la mentalidad ganadora de Héctor elevarán el nivel de nuestro club. Regresa con una profunda conexión con la ciudad y una clara comprensión de lo que se necesita para traer trofeos de vuelta a Houston”.

For immediate release: 🦊 🔙 pic.twitter.com/qGZW1zE74C — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

En su primera etapa con el Dynamo, Herrera jugó en 82 partidos con ocho goles y 22 asistencias, pero que fue empañada por su acción de indisciplina con el escupitajo a un árbitro en los playoffs del 2024. Previo a eso, HH ayudó a que los petroleros ganaran la Copa Abierta de Estados Unidos de 2023 y además que pudieran tener participaciones consecutivas en la postemporada, amén de establecer marcas para el equipo en una sola temporada como fueron la mayor cantidad de puntos con 54 y triunfos de visitante con ocho.

Seguir leyendo:

-Héctor Herrera dejaría la Liga MX para volver a la MLS

– Héctor Herrera visualiza su retiro sin esperar que la edad le pase factura

-Héctor Herrera no se siente tomado en cuenta para el Tri y cree que es porque juega en la MLS





