Héctor Herrera dejaría la Liga MX para volver a la MLS

Héctor Herrera, a sus 35 años, tendría intenciones de mantenerse activo en el fútbol profesional. Se preveía que “HH” finalizaría su carrera en México con los Diablos Rojos del Toluca o los Tuzos del Pachuca. Sin embargo, todo parece indicar que el mexicano tendrá una nueva aventura por la Major League Soccer.

Al finalizar el mes de diciembre Héctor Herrera se convirtió en un futbolista agente libre. El mediocampista mexicano pudo vivir la exitosa etapa de Antonio Mohamed con el Toluca. Sin embargo, la carrera de “HH” tendría un cambio de rumbo completamente inesperado: Houston Dynamo.

“Súper Deportivo puede confirmar que ‘HH’ regresa al club estadounidense, con el que ya tuvo una etapa de 2022 a 2024″, informó César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, para el portal web.

🟠🇲🇽 Sources: Houston Dynamo finalizing deal to sign midfielder Hector Herrera. @CLMerlo 1st reported.



Herrera won't be a DP for Houston.



Herrera, 35, spent 2022-24 with the Dynamo then joined Toluca. Was named to 2023 MLS Best XI. pic.twitter.com/5fOXDEiBSB — Tom Bogert (@tombogert) January 9, 2026

En febrero de 2026, Héctor Herrera oficializó su llegada a los Diablos Rojos del Toluca. Con el conjunto mexicano Herrera jugó 34 partidos en los que disputó 961 minutos dentro del campo (solo fue titular en 11 partidos). Herrera solo marcó un gol y concedió 2 asistencias.

Se prevé que Héctor Herrera firme un contrato por un año con el Houston Dynamo. El mediocampista mexicano intentará conseguir más minutos de juego en Estados Unidos y demostrar que aún le queda pólvora en sus botines.

Segunda etapa en Estados Unidos

En julio de 2022, Héctor Herrera firmó su primer contrato en la MLS con el Houston Dynamo. El futbolista mexicano disputó 82 partidos con el club en los que pudo aportar 8 goles y 22 asistencias. Herrera solo conquistó una US Open Cup en la temporada 2022/2023.

El exfutbolista del Atlético Madrid salió por la puerta de atrás del club en 2025 luego de que tuviera un altercado con un árbitro en un duelo de la MLS. Héctor Herrera regresaría también con el objetivo de limpiar su imagen. Que lo último que se recuerde de “HH” no sea una polémica.

¡EXPULSADO! 🟥



Héctor Herrera le escupió al árbitro, el VAR le avisó y lo mandaron a la calle.



(vía @MLS en Apple) pic.twitter.com/8itUY7JpRv — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 4, 2024

