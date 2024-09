Héctor Herrera no se siente tomado en cuenta para el Tri y cree que es porque juega en la MLS

El mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien hasta hace un par de años era un elemento habitual en la selección mexicana dijo estar desconcertado por no ser tomado en cuenta para el combinado nacional que ahora dirige Javier Aguirre.

El jugador del Houston Dynamo comentó que le atribuye esto a que juega en la MLS y que, probablemente, se piense que es una liga de nivel inferior que la Liga MX, cuando el cree que es al revés.

“No sé por qué no somos tomados en cuenta de la misma manera que si estuviéramos en México, últimamente está demostrado que las ligas (MLS y Liga MX) están al mismo nivel o tal vez estemos un ‘pelín’ arriba de la liga mexicana. En Leagues Cup es difícil saber si estamos arriba o abajo porque se juega toda en Estados Unidos, pero quizá jugando a ida y vuelta va a ser un poco más difícil, porque cada equipo es fuerte en su casa”, dijo HH en entrevista para ESPN.

Cuando se le cuestionó si levantaba la mano para ser convocado desde la MLS, el mediocampista aseguró que está en constante preparación para que, si eso sucede, pueda sumar su granito de arena al equipo, al mismo tiempo que reconoció que se ha recuperado tras su lesión en la rodilla.

“Yo creo que la liga (MLS) está pasando por un buen momento, por un buen crecimiento y no sé si levantando la mano, pero preparándome por si en un momento llega la oportunidad o creen que puedo aportarles en algo. El año pasado estuve en un gran momento, este año me costó por la operación, pero ahora me siento bien de nuevo“, acotó.

Finalmente, sobre si ha tenido acercamiento con el actual DT del Tri, Javier Aguirre, o su asistente Rafael Márquez, el jugador del Dynamo aseguró que no, pero solo tuvo buenos deseos para el equipo en esta nueva etapa tras la salida de Jaime Lozano, quien tampoco lo convocó en los últimos compromisos al timón del combinado.

“No he tenido contacto con ninguno de ellos y espero que les vaya muy bien, que le ayuden mucho a la selección, somos mexicanos y queremos siempre lo mejor para nuestro país y la Selección“, concluyó.

