Héctor Herrera se ve como técnico tras su retiro: “Houston es un buen lugar para empezar”

Héctor Herrera aseguró que ha cambiado drásticamente de idea sobre cómo le gustaría mantenerse vinculado al fútbol una vez decida ponerle punto final a su carrera, un momento que cada vez está más cerca. El jugador mexicano aseguró que le gustaría convertirse en director técnico en el futuro.

Así lo comentó el jugador durante el Media Day de la Major Legue Soccer que se llevó a cabo este jueves y en donde el jugador del Houston Dynamo reveló lo que le gustaría hacer cuando llegue el momento de su retiro, aunque de momento está enfocado en la venidera temporada de la MLS que arranca a mediados del próximo mes.

“Me encantaría poder terminar mi carrera en Houston porque me siento muy feliz hoy en día. Antes no quería ser entrenador, pero hoy pienso en esa posibilidad”, reconoció el mediocampista de 33 años que se prepara para lo que será su tercera temporada con el cuadro de Houston en el campeonato norteamericano.

Héctor Herrera se incorporó al Houston Dynamo para el 2022 cerrando de esta manera su ciclo en el fútbol europeo que terminó con tres temporadas con el Atlético de Madrid. (Megan Briggs/Getty Images)

“Houston es un buen lugar para comenzar y transmitir la experiencia o todo lo que el fútbol me haya dejado”, prosiguió explicando que le gustaría empezar esa nueva etapa de la mano del Houston Dynamo en donde se ha ganado el cariño de los aficionados gracias a su buen desempeño dentro del terreno de juego.

Después de casi una década de experiencia acumulada en el fútbol europeo entre el Porto de Portugal (a donde llegó en el 2013 proveniente del Pachuca) y el Atlético de Madrid español, Héctor Herrera considera que cuenta con mucho aprendizaje que le gustaría compartir con el talento joven, especialmente con el de su hijo.

“No me lo quiero quedar, quiero compartirlo con las futuras generaciones y sobre todo con mi hijo, que también está empezando a jugar al fútbol. Tengo claro que si en algún momento me tengo que ir de un sitio es para acompañar a mi hijo para que tenga una oportunidad en el fútbol”, comentó el experimentado mediocampista nacido en Tijuana.

El mexicano Héctor Herrera durante la celebración tras la conquista de la US Open Cup 2023 que el Houston Dynamo ganó al imponerse en la final al Inter Miami. (Megan Briggs/Getty Images)

Con la mira en El Tri

Si bien Héctor Herrera reconoce que se encuentra en la parte final de su exitosa carrera como jugador de fútbol, el mediocampista mantiene viva la ilusión de poder ponerse de nuevo la camiseta de la Selección de México que actualmente es dirigida por Jaime Lozano.

El combinado azteca estará disputando este 2024 las instancias finales de la Liga de Naciones de la Concacaf en Texas y la Copa América de Estados Unidos, lo que motiva aún más al mediocampista mexicano.

“La Selección de México sí, me ilusiona y me ilusiona más porque se juegan en Estados Unidos, pero lo principal es que esté bien en Houston para poder ser tomado en cuenta”, comentó Herrera quien no juega con El Tri desde el partido amistoso ante Australia (2-2) que se disputó el 10 de septiembre.

