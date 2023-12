Héctor Herrera cerró una gran temporada con un error que sentenció al Houston Dynamo en la MLS

Héctor Herrera y el Houston Dynamo le dijeron adiós a la temporada 2023 de la Major League Soccer con una derrota (2-0) a manos de Los Ángeles FC de su compatriota Carlos Vela, en un duelo en el que el mediocampista mexicano contó con la mala suerte de participar en la jugada que abrió el marcador a favor del cuadro angelino.

Un descuido defensivo del volante de Tijuana permitió al experimentado defensor italiano Giorgio Chiellini cabecear un cobro de un tiro de esquina desde la derecha y sacar un remate que detuvo a medias el guardameta Steve Clark, pero en el rebote apareció Ryan Hollingshead para poner el primer tanto para LAFC en el minuto 41.

Pero no fue solamente Héctor Herrera el que tuvo mala suerte en el encuentro del sábado por la noche en el recinto de Los Ángeles, ya que el lateral argentino Franco Escobar completó el resultado con un autogol en contra del Dynamo a diez minutos para el final del partido que bajó la cortina de la temporada para el cuadro dirigido por Ben Olsen.

De esta manera el mexicano Héctor Herrera y el Houston Dynamo terminaron su participación en la temporada de la MLS mientras que Carlos Vela y su LAFC siguen su camino y disputarán la final del campeonato norteamericano ante el Columbus Crew que viene de superar al Cincinnati FC (3-2) en prórroga en la Final de la Conferencia Este.

En su segunda temporada en la MLS, el mediocampista mexicano logró establecerse en el equipo de Houston convirtiéndose en una pieza habitual en la mitad del campo en donde llegó a disputar 35 encuentros a lo largo de la temporada en la que marcó cinco anotaciones en el torneo norteamericano, pero además, ayudó a su equipo a volver a levantar un título.

De la mano de su capitán, Héctor Herrera, el Dynamo se proclamó campeón de la US Open Cup al imponerse al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, que no estuvo en la final al estarse recuperando de una vieja lesión en una pierna. La conquista fue la primera para el equipo de Houston que no ganaba un trofeo desde el 2018, casualmente en este mismo torneo.

Ryan Hollingshead celebrando luego de anotar para LAFC ante el lamento de los jugadores de los Houston Dynamo en la Final de la Conferencia Oeste de la MLS. (Harry How/Getty Images)

El recuerdo de Qatar 2022 para Héctor Herrera

El error en la marca de Héctor Herrera en la derrota del Houston Dynamo ante Los Ángeles FC, fue una especie de recuerdo poco agradable para el mediocampista mexicano quien ya estuvo en una situación similar pero con la Selección de México en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022 en donde fue uno de los principales cuestionados por el fracaso de El Tri.

Específicamente en el partido ante la Argentina de Lionel Messi, el mediocampista fue el responsable de perder la marca del capitán argentino cuando anotó el gol que abrió el partido que terminó con una derrota para los aztecas (2-0) que quedaron eliminados en la fase de grupos por primera vez desde la edición de 1978 de la Copa del Mundo que se jugó en Argentina.

