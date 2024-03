Héctor Herrera le mandó un guiño a la Liga MX y a la selección mexicana

Héctor Herrera es uno de los jugadores más importantes de la Major League Soccer. “HH” dejó al Atlético de Madrid y su posibilidad de seguir en Europa para uniformarse con el Houston Dynamo. El mediocampista mexicano ya tiene más de un año en Estados Unidos, pero no ocultó sus ganas de regresar a la Liga MX.

En el fútbol mexicano han regresado jugadores importantes de antaño. Javier “Chicharito” Hernández, Andrés Guardado, Jesús Corona y Érick Gutiérrez son alguno de esos nombres. Carlos Vela y Héctor Herrera son dos jugadores veteranos que aún están en Estados Unidos. El regreso de “Carlitos” es complejo, pero “HH” ha abierto las puertas.

“Soy un jugador al que no le gusta cambiar de equipo cada año, y hasta el momento lo he logrado en mi paso por el Porto y el Atlético de Madrid. Me gustaría a lo mejor no terminar mi carrera aquí, porque eso me gustaría que pasara en Pachuca, pero sí alargar mi carrera aquí en Houston”, dijo el mexicano para Life & Style.

Y'all already know what it is. Bienvenido a HH-Town. 🤘https://t.co/aQAiChyDDm pic.twitter.com/hhGf1N7Fdl — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) February 13, 2024

Además del CD Cuautla, el Club Pachuca es el único equipo de México en el que Héctor Herrera se ha uniformado. El mediocampista de 33 años se fue de los Tuzos rumbo a Europa en 2013. Han pasado más de 10 años y el azteca se plantea volver.

Héctor Herrera jugó 55 partidos con los Tuzos del Pachuca. En esta institución el azteca logró marcar 2 goles y conceder 2 asistencias. En más de 4,100 minutos dentro del campo, “HH” le dio estabilidad al mediocampo del Pachuca. Su rendimiento lo llevó a Portugal y a ser uno de los jugadores habituales en la selección mexicana.

Hector Herrera makes it look EASY on that free kick. 🔥 pic.twitter.com/uk7h7CRuWZ — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2023

¿Otro Mundial para Héctor Herrera?

Héctor Herrera ha juagado 105 partidos con la selección mexicana. El mediocampista de 33 años ha sido una pieza habitual en cada uno de los procesos con El Tri. Para la Copa del Mundo de 2026, “HH” tendrá 35 años. A pesar de este factor, el exjugador del Atlético de Madrid reconoció sus ganas de asistir a un nuevo Mundial.

“Si no tienes la ilusión de jugar un Mundial, creo que no estás hecho para jugar futbol. Yo creo que nosotros crecemos y soñamos con jugar futbol por la selección mexicana. Sé que hoy en día tengo que estar muy bien, hacer muy bien las cosas para poder ser tomado en cuenta. Puedo aportar más allá de experiencia”, explicó.

En caso de llegar al Mundial de 2026, esa sería la cuarta Copa del Mundo en la que “HH” participaría. El mediocampista azteca se uniformó con los colores de El Tri en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

¡"HH vive un momento bastante bueno"! 😱



Jaime explica la convocatoria de Hector Herrera con la Selección Mexicana 🤩#AlGritoDelJimmy pic.twitter.com/XVCq2D1yD8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 8, 2023

Héctor Herrera tiene 10 gritos de gol con la selección mexicana. Además de aportarle experiencia al conjunto de Jaime Lozano, el azteca también tendría una espina encajada tras haber quedado eliminado en la fase de grupos del último Mundial, un peso que muchos veteranos tienen en su espalda.

