Exarquero argentino criticó a Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa, a pesar de su edad, es considerado uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano. “Memo” tiene serias opciones de seguir siendo el arquero titular de México, sin tomar en cuenta su actualidad en Italia. En medio de su amargo presente en Europa, el exarquero Miguel Zelada lo criticó.

“Memo” ha tenido varias oportunidades en el fútbol europeo. El portero mexicano ha sido uno de los pocos jugadores en su posición que ha logrado mantenerse durante muchos años en Europa. Sin embargo, Guillermo Ochoa nunca pudo llegar a un club de mediana envergadura en el Viejo Continente.

Esta condición tendría su explicación. Miguel Zelada, exguardameta argentino que conquistó un Mundial de fútbol con la selección Albiceleste (México 1986), explicó desde su experiencia cuáles son los problemas de Guillermo Ochoa.

“Ochoa es el mejor arquero en su zona de confort, no sabe salir. ¿Por qué Memo no ha ido a un equipo grande en Europa? No es un arquero completo, siempre tuvo grandes actuaciones con América y con la selección, pero no sabe atajar penales. Tuvo 26 y no atajó ninguno”, explicó Zelada para el podcast Archivo de Cancha.

Guillermo Ochoa y su amargo presente en Italia

El exguardameta de las Águilas del América fue fichado por el Salernitana en la temporada anterior. En su primer año con el club, Guillermo Ochoa contribuyó a que el conjunto italiano se salvara del descenso. Las actuaciones de “Memo” lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán.

Sin embargo, en esta temporada el mexicano ha tenido que remar contracorriente en una pésima temporada colectiva. Guillermo Ochoa ha estado en el arco del Salernitana durante 17 partidos. El guardameta mexicano ha recibido 35 goles. Solo en un partido el azteca ha dejado su portería imbatida.

Felices 20 años de carrera.



Vaya manera de cumplirlo, con un error garrafal que terminó en gol



Salernitana condenado al descenso y seguro pedirán a Guillermo Ochoa de titular para el Mundial 2026 con todo y errores



La coladera lo volvió a hacer! pic.twitter.com/7qeva15HNE — Luiz Ponce (@Bichitogatillo) February 16, 2024

El Salernitana viene de perder 4-0 ante el Inter de Milán en la última jornada del balompié italiano. El conjunto de “Memo” marcha en la última posición de la Serie A con 2 victorias, 7 empates y 16 derrotas. El Salernitana solo tiene 13 puntos y está a 7 unidades de meterse en la pelea por los puestos de salvación.

