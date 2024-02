Desde Argentina cuestionan la falta de resultados del fútbol mexicano en los Mundiales

La selección mexicana tiene un gran reto en el Mundial de 2026. La próxima Copa del Mundo se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Con el apoyo de su público, El Tri espera lograr cosas importantes. Sin embargo, desde argentina cuestionan las ambiciones dentro del balompié azteca.

Desde el programa VAR de Copas cuestionaron las aspiraciones de la selección azteca. En su tertulia consideran que son muy bajas las metas para un país que tiene una gran cantidad de habitantes y cuyo deporte principal es el fútbol.

Además, en la eterno “cruce” y comparaciones entre el fútbol de ambas naciones, desde el programa resaltaron el hecho de que una de las principales figuras de México en Europa es hijo de un futbolista argentino: Santiago Giménez.

“Yo no entiendo como los mexicanos con tantos millones de personas que son se meten hasta unos octavos de final. No tienen historia. Que tengan que recurrir al Chaco Giménez, a los nietos, a los bisnietos del Chaco, a todo el árbol genealógico del Chaco. Si los quieren nacionalizar, nacionalícenlos. Porque a nosotros no nos interesa, somos 40 o 50 millones y tenemos tres copas del mundo. Uruguay dos Copas del Mundo”, argumentaron.

Sin embargo, en medio del debate también consideran que hay un mal manejo dentro del fútbol mexicano. Como argumentos mencionaron la falta de ascensos y descensos dentro de la Liga MX. También hicieron la salvedad de que, en el pasado, México tuvo muy buenos jugadores como Rafa Márquez y Hugo Sánchez.

“Algo mal están haciendo los mexicanos y lo digo con todo el respeto y el amor porque este programa lo ven mucho en México”, agregaron.

¿Cómo le ha ido a México en los últimos Mundiales?

Desde el Mundial de 1986, la selección mexicana no logra pasar de los octavos de final de una Copa del Mundo. Hasta el Mundial de Qatar 2022, El Tri llevaba 7 participaciones seguidas quedando eliminado en el cuarto partido.

Esta mala racha incluso llegó a ser mucho peor en el Mundial de Qatar 2022. El conjunto mexicano, dirigidos por el argentino Gerardo Martino, no pudo pasar de la fase de grupos.

El Tri compitió en el mismo sector que Argentina, Polonia y Arabia Saudita. México quedó eliminado después de conseguir un empate ante los polacos, caer derrotados con la Albiceleste y vencer en la última jornada al conjunto saudí.

A pesar de que México no logra llegar al quinto partido desde la Copa del Mundo de 1986, El Tri tendría la responsabilidad de no conformarse con trascender de dicho escalón en el Mundial de 2026. Ante su público la presión será mayor y los objetivos más grandes.

