América y Toluca estarían “cocinando” un trueque de jugadores para el Clausura 2026

Las directivas del América y Toluca estarían a punto de cerrar el trueque de dos jugadores para reforzar sus respectivas plantillas para el torneo Clausura 2026, en donde el delantero Ralph Orquín pasaría a los bicampeones del Estado de México y Brian García llegaría a las Águilas.

La negociación está a punto de cerrarse, no obstante que Brian García se encuentre a préstamo con el Pachuca y militó en los Tuzos el pasado torneo, pero aun así, estaría como moneda de cambio, ya que le interesa demasiado al cuerpo técnico americanista.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Brian García está cerca de ser nuevo refuerzo del Club América, reporta @CLMerlo que será un intercambio Ralph Orquín se va a Toluca y el Guamerucito García será la nueva competencia de Kevin Álvarez💣🦅



pic.twitter.com/t24JdlMseh — Roberto Haz (@tudimebeto) January 3, 2026

De acuerdo a versiones periodísticas, ambas directivas se encuentran interesadas en el movimiento, pero más del lado del América, sobre todo por la cuestión de que desean apuntalar el sector derecho de su alineación, en donde no tienen plena confianza en Kevin Álvarez.

Mientras que el América está listo para negociar al delantero Ralp Orquín, quien militó en el Clausura 2025 con los Bravos de Juárez y buscó recibir una oportunidad en el ataque americanista en el torneo Apertura 2024, pero nunca se pudo consolidar y ahora esperan que con otro torneo de aprendizaje pueda convertirse en una realidad.

Hay muchas opciones de llevar a cabo la negociación, pero antes de nada Toluca deberá cancelar el préstamo con Pachuca del llamado Guamerucito y de esta forma permitir que este defensa pueda llegar al equipo para competir con Kevin Álvarez y con Dagoberto Espinoza, aunque también con Israel Reyes, por lo cual existe mucho interés de conseguir sus servicios.

La baja de juego de Kevin Álvarez, el técnico del América André Jardine ha tenido que echar mano de Israel Reyes, pero el hecho de que tenga un pie en el Mundial 2026 y que a partir de abril no pueda ver acción en la Liga MX, ha generado el interés de apurar la negociación.

América y Toluca cocinan intercambio de cara al Clausura 2026 😱🔥



De acuerdo a César Luis Merlo, las 'Águilas' se reforzarían con Brian García, mientras que al bicampeón del futbol mexicano llegaría Ralph Orquín, quien no recibió los minutos deseados en su vuelta a Coapa ⏱️🦅🇲🇽 pic.twitter.com/oZbpGnpz4H — AS México (@ASMexico) January 3, 2026

Mientras tanto, América se alista para encarar el torneo con la única alta de Rodrigo Dourado, defensa brasileño que formó parte de la selección amazónica que se coronó campeona olímpica en Tokio 2020 bajo el mando de André Jardine, quien después lo trajo al Atlético San Luis y ahora formará parte de las Águilas.

