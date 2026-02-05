Cruz Azul sin delantera titular para enfrentar al Toluca

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul sufrirá la importante baja del delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández después de que la Comisión Disciplinaria dio a conocer que fue suspendido dos partidos debido a los insultos por los que fue reportado en el duelo de la jornada 4 contra FC Juárez.

Un fuerte golpe para los cementeros de cara al importante duelo que sostendrán este sábado contra los bicampeones Diablos Rojos del Toluca , pero fue el resultado de su actitud antideportiva contra el silbante Rafael López Valle, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja en el minuto 80 y posteriormente reportarlo en la cédula arbitral por los improperios recibidos.

A esperar primero la magnitud de la lesión.



Pero el Toro Fernández ha sido suspendido 2 partidos.



¿Urge el otro 9? Bastante.



Joao Pedro o algún otro 9, pero la directiva tiene que moverse ya. pic.twitter.com/J6ck452d8f — Marco Cancino (@MarcoCancino) February 5, 2026

El tribunal de penas bajo el reporte decidió imponerle la suspensión de dos juegos, por lo cual se perderá el duelo contra el Toluca de la fecha cinco y contra los Tigres de la UANL en la fecha seis, lo cual representa un duro golpe en los momentos en que la Máquina Celeste no cuenta con otro delantero centro con experiencia y deberá recurrir al novato Mateo Levy o hacer variantes para no jugar con un nueve fijo.

Fernández también presenta una lesión por torcedura en un tobillo sufrido en el partido de la Concachampions contra el Vancouver FC, por lo cual podría aprovechar estos 15 días para recuperarse y por el contrario, en el cuadro de Nicolás Larcamón urge un delantero para poder apuntalar esta zona del campo.

El regreso de Fernández está pactado para el próximo 22 de febrero en la fecha siete contra las Chivas del Guadalajara en donde la Máquina Celeste será local y podrá contar quizá con todas sus piezas para encarar al actual líder general.

El “Toro” Fernández suma hasta el momento 20 goles y 7 asistencias en 56 partidos con Cruz Azul, que demuestra la importancia del eje del ataque cementero y que es una baja sensible para los próximos dos partidos.

Cruz Azul también tendrá que ajustar su cuerpo técnico por las suspensiones que impuso el tribunal de penas del fútbol de México al entrenador Nicolás Larcamón que fue sancionado con un juego desde la tribuna, mientras que su asistente Javier Berges fue sancionado con dos juegos.

La baja de Fernández sin duda representa un duro golpe en el momento que vive Cruz Azul en la Liga MX y en la Concachampions, pues por más generación de fútbol de la dupla de los argentinos José Paradela y Agustiín Palavicino junto con Carlos Rodríguez y Jeremy Márquez, si no hay quien defina, sin duda será un duro golpe en las aspiraciones celestes de salir con vida del Nemesio Díez contra. el bicampeón Toluca.

🚨🐂 “Toro” Fernández



A primera impresión me dicen que el diagnóstico apunta a un esguince de grado 1, una buena señal considerando que el jugador puede apoyar el pie.

⁰Se espera el resultado de los exámenes médicos para tener certeza sobre la gravedad de la lesión. pic.twitter.com/1we1YuVLMR — Gerardo González (@gerardoo_gh) February 5, 2026

Así que la oportunidad está para el novato Mateo Levy o solo que Larcamón se saque un as de la manga y otorgue alguna opotunidad a otro integrante de la cantera cementera.

