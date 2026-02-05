Cruz Azul inició con el pie derecho la defensa de su título en la Concacaf: 0-3 a Vancouver

Con goles del uruguayo Gabriel Fernández y el argentino Agustín Palavicino, así como Amaury Morales, el Cruz Azul inició con el pie derecho la defensa del título en la Liga de Campeones de la Concacaf al vencer 0-3 al Vancouver FC, en un duelo que podría salir caro por la lesión del “Toro” Fernández.

La salida de la cancha en el segundo tiempo del “Toro” Fernández hizo que el técnico Nicolás Larcamón pasara de la sonrisa y la satisfacción por el triunfo contundente al enojo y preocupación por la aparente baja por lesión de su único delantero con experiencia actualmente en la plantilla cementera, que aparentemente se trata de una torcedura, pero se le harán estudios a fondo para saber la gravedad de la lesión.

¡Toque y toque hasta la red! ✨ pic.twitter.com/mhYEWXJPF1 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

El resultado habla por sí mismo de la diferencia de nivel de juego, porque mientras el Cruz Azul parece cada vez más embalado, los canadienses acudieron a la inocencia y a la desubicación constante en la marca de los adversarios

El duelo sirvió también para que la Máquina Celeste moviera sus piezas enviando al novel portero Emmanuel Ochoa y a Amaury Morales en busca de encontrar la fuerza que necesita la Máquina por el costado derecho después de la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia.

Los movimientos le dieron resultado al técnico Nicolás Larcamón, porque Amaury fue aseado en la marca y punzante en el frente ofensivo, al grado de que anotó uno de los tres goles de la victoria y el portero Ochoa sacó tres de gol con grandes lances.

¡Amaury Morales encuentra el segundo! 👊 pic.twitter.com/5D4pdxSoje — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

Además, Palavicino y Paradela mostraron que poco a poco se convertirán en la dupla que tuvo éxito en Necaxa. y que junto con Carlos Rodríguez y Jeremy Márquez, están haciendo un mediocampo importante del cuadro cementero para generar las llegadas de gol.

Así Cruz Azul tomó ventaja al minuto 22 en una buena acción de Carlos Rotondi que mandó un centro desde la izquierda al área para que Paradela aguantara el balón y después tratará de disparar para que en el rechace tomara el esférico el “Toro” Fernández y lo pusiera en las redes.

Vancouver no tuvo reacción y siguió permitiendo que los cementeros tuvieran varias llegadas por el costado derecho, donde Amaury Morales tuviera la oportunidad de aumentar la ventaja, pero el disparo alcanzó a ser desviado por el portero.

Después llegó la oportunidad de Morales para sacarse la espina y poner el 2-0 al minuto 44 cuando el portero canadiense Callum Irving rechazó un disparo del “Toro” Fernández escupiendo el esférico a la izquierda, donde llegó Morales y empujó a las redes.

¡Arranque efectivo para La Máquina! ⚽ pic.twitter.com/arE2ZLDhUm — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

En la segunda mitad Cruz Azul pareció bajar la presión al rival y eso fue aprovechado por los locales para generar varias acciones de peligro que obligaron al portero Ochoa a mostrar sus cualidades para sacar las acciones peligrosas y mantener imbatible su portería.

Así llegó el cierre del marcador en el minuto 66 en una gran jugada de varios toques que le permitió a Palavicino llegar por el sector derecho dentro del área para disparar a primer poste y establecer el definitivo 3-0 en una noche redonda de la Máquina Celeste.

Nearly a moment of brilliance! 😱 pic.twitter.com/32P7Xuwqso — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 5, 2026

Cruz Azul aún tuvo la opción de aumentar el marcador, pero el VAR anuló una jugada de supuesto penalti sobre Jorge Rodarte al considerar que no hubo falta y así terminó el marcador en un partido que sirvió de práctica para los celestes para el duelo de la fecha cinco contra el Toluca en el estadio Nemesio Diez donde no tendrán la presencia del Toro Fernández por suspensión, pero que corre el riesgo de perder más tiempo por la lesión que podría alejarlo de las canchas más tiempo.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul a punto de concretar su nueva casa en la CDMX

– Cruz Azul sigue en el estira y afloja por Joao Pedro y espera al nigeriano Christian Ebere

– Jorge Sánchez a un paso dejar al Cruz Azul para jugar con el PAOK de Grecia





