Cruz Azul a punto de concretar su nueva casa en la CDMX

La directiva de Cruz Azul y las autoridades de la CDMX dieron pasos significativos adelante en la construcción del nuevo estadio de la Máquina Celeste en la urbe azteca, después de la reunión que sostuvieron este miércoles el titular cruzazulino Víctor Velázquez y Clara Brugada, jefa de gobierno.

Ambos dirigentes, según las versiones manejadas por ellos mismos en sus redes sociales tuvieron una charla muy importante para tratar temas estratégicos con relación a la construcción del nuevo estadio de los cementeros en la capital de la República.

Tuvimos una reunión muy fructífera con la @CruzAzulSCL.



Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/jSOvGGRVKM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 4, 2026

El punto de reunión fue en la oficina principal de la mandataria metropolitana, que se ubica en el Palacio del Ayuntamiento, en el primer cuadro de la Ciudad de México y que representa la segundo charla formal entre ambas partes para concretar el viejo sueño del Cruz Azul.

De acuerdo a las versiones periodísticas, el tema neurálgico de la charla fue el estadio de Cruz Azul y que sin duda ha generado mucha expectativa entre los aficionados de la Máquina Celeste y de los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo por todos los beneficios y conflictos que podría tener el impacto deportivo, social y urbano con la creación de un inmueble con capacidad para cerca de $50 mil personas.

Por lo pronto Víctor Velázquez compartió un mensaje en sus redes sociales que estableció un aire de optimismo sobre el nuevo inmueble en terrenos del norte de la CDMX: “Agradezco a nuestra Jefa de Gobierno, ClaraBrugadaM, por la productiva reunión de hoy. Muy pronto les tendremos noticias”,

Agradezco a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, por la productiva reunión de hoy. Muy pronto les tendremos noticias.#AzulDePorVida pic.twitter.com/MfG17CBcqm — Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) February 4, 2026

Mientras que Clara Brugada comentó por los mismos medios que: “Tuvimos una reunión muy fructífera con la Cooperativa La Cruz Azul” y añadió que: “Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias”, en lo que se puede interpretar de avances significativos para la construcción de este ansiado inmueble.

La charla también representaría la disposición de avanzar en este proyecto, sobre todo porque el impacto de mantener a Cruz Azul en la capital metropolitana tendría mayores beneficios que perjuicios, sobre todo bajo el mensaje del fortalecimiento de la práctica del deporte que simpatiza con el proyecto de la jefa de gobierno de su corredor ecológico que se está construyendo sobre Calzada de Tlalpan, una de las vías más importantes de la capital mexicana.

Durante muchos meses les dije que el tema del estadio no iba a avanzar hasta que se diera la reunión con el Gobierno de la CDMX.



Ya se hizo.



Ambas partes prometen noticias muy pronto.



🏟️ https://t.co/sRg9raasXA — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 4, 2026

Además que la reunión manda el mensaje a la opinión pública de que las autoridades están a favor de la construcción de esta nueva sede en lugar de rechazar el proyecto como pasó con otras administraciones.

La zona donde se proyecta la construcción del nuevo estadio es en la Alcaldía Azcapotzalco zona noroeste de la Ciudad de México y que limita al norte y poniente con los municipios de Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez (Estado de México), al oriente con la alcaldía Gustavo A. Madero, y al sur con las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

