Cruz Azul contrataría al nigeriano Christian Ebere del Nacional de Uruguay

El nigeriano Christian Ebere sería el refuerzo que llegaría a Cruz Azul después del fracaso en la llegada del colombiano Miguel Borja y de las complicaciones que está representando hacerse de los servicios del italiano Joao Pedro del Atlético San Luis.

De acuerdo a versiones extraoficiales generadas en Uruguay, el director deportivo de los celestes con estrella relación con el Nacional de Montevideo estaría buscando los servicios del delantero nigeriano que llegó a préstamo procedente del Plaza Colonia de la segunda división charrúa y que en estos momentos representa un pasivo para el Nacional.

Reporta @A_EsparzaOteo que Cristian Ebere está en negociaciones con CAZ



El nigeriano y Joao Pedro (este último destapado en @ESPNmx ) son los objetivos de la máquina en el cierre final del mercado de pases.



Veremos si pueden llevar ambas negociaciones a buen puerto. pic.twitter.com/VletQMCec4 — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) February 3, 2026

La información se generó por medio del director deportivo del Plaza Colonia, Roberto García, quien expuso que el delantero nigeriano está a un paso de cerrar su vinculación con una de las dos opciones que tiene y una de ellas es el Cruz Azul de México.

“Estamos trabajando, está demorado (su fichaje), teníamos tres opciones, una se nos cayó ya, por la demora del caso. Estamos evaluando las posibilidades, pero hay cláusula de confidencialidad; estoy convencido de que entre miércoles y jueves, Christian estaría viajando”, expuso García para Carve Deportiva.

Un costo mucho menor que Joao Pedro

Bajo los hechos de que el italiano Joao Pedro para salir de San Luis, el equipo interesado en sus servicios tendría que pagar los 5 mdd de la cláusula de rescisión de contrato en que lo tiene tasado el cuadro tunero y después llegar a un acuerdo con el jugador, por lo cual se estaría hablando de cerca de 7 millones de dólares.

Mientras que el africano Ebere le costaría a La Máquina un poco más de un millón de dólares, de acuerdo con lo establecido por el directivo del Plaza Colonia, quien mencionó que buscan quedarse con una parte de la carta del jugador, ya que poseen el 70 por ciento, mientras que Nacional tiene el 30 por ciento restante.

EXCLUSIVA🚨💣@CruzAzul tiene negociaciones avanzadas con Christian Ebere 🇳🇬



– Nigeriano de 27 años, extremo que busca Iván Alonso y Larcamón



– Actualmente una de las figuras de Nacional de Uruguay.



– Campeón Mundial Sub 17 en 2015. pic.twitter.com/KrTwb75xzH — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 3, 2026

En Uruguay sorprende que tanto el Plaza Colonia como el Nacional de Montevideo busquen deshacerse lo más rápido posible del delantero, sobre todo después de que el dirigente de este último equipo aseguró que existen dos opciones que buscan a Christian Ebere, a un paso de Cruz Azul; les urge en Uruguay deshacerse de él

“Esto, como presidente del club, mañana (miércoles) está definido; no aguanto más, hay que ser más práctico. Entonces, a más tardar el miércoles se toma la decisión. Si sale bien y si no sale, hablaré con Flavio Perchman (vicepresidente de Nacional), a ver si hay un lugarcito en Nacional”, insistió el dirigente uruguayo sobre el caso de Ebere.

¿Sería otro de los múltiples petardos celestes?

Entre los datos del delantero, en 2025, Ebere inició el año con Plaza Colonia, donde jugó 22 partidos en el primer semestre y anotó un gol. En el segundo semestre pasó a Nacional, donde disputó 9 partidos de liga y marcó dos goles.

Uno de esos tantos fue en la vuelta de la Final de liga ante Peñarol, dentro de la rivalidad más importante del futbol uruguayo, anotación que le dio el título a Nacional. Sin embargo, Ebere tuvo poca participación en su segunda etapa con ese equipo, ya que en 2024 también militó ahí, antes de pasar dos años en Plaza Colonia.

En síntesis, luce como un futbolista intermitente, ya que no ha logrado consolidarse ni en Nacional ni en Plaza Colonia, clubes entre los que ha alternado en los últimos años.

En el papel, Ebere es un posible fichaje que no convence y que recuerda a perfiles como el de Rentería, que terminaron por fracasar.

En Nacional no era figura, pero gracias a su actuaciones en ambas finales del campeonato uruguayo cambio muchas críticas por elogios al marcar 1… pic.twitter.com/l2eCjyaWUD — Walter Dru (@WalterDru08) February 3, 2026

Ahora probaría suerte en Cruz Azul, ya que sería un fichaje solicitado directamente por el director deportivo Iván Alonso, quien mantiene conexión con el futbol uruguayo al compartir la misma nacionalidad.

Todo indica que este refuerzo apuntaría a ser un completo petardo para salir del paso en el Cruz Azul con este tipo de extrañas decisiones que siguen haciendo y que ahorita tienen un paso fuera del equipo al defensa Jorge Sánchez que jugaría en Grecia con el PAOK.

