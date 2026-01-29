Larcamón no se achica: Cruz Azul va por la Liga MX y la Concachampions, pese a tener un plantel “corto”

El argentino Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, dejó claro que las limitaciones actuales de su plantel no cambiarán la ambición del club. A pesar de reconocer que su equipo atraviesa el Clausura 2026 con un grupo reducido, el estratega aseguró que La Máquina luchará por el título de la Liga MX y por repetir la corona en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Cruz Azul mantiene la ambición pese a las bajas

Larcamón fue directo al evaluar el momento de su equipo, que ha sufrido varias salidas importantes en el arranque del torneo, pero sostuvo que el objetivo sigue siendo competir al máximo nivel.

“Estamos algo cortos en la plantilla, pero no por eso seremos menos competitivos. Tenemos la certeza de que vamos a obtener muy buenos resultados tanto en la liga como en la Copa de Campeones de la Concacaf, porque queremos trascender en el plano internacional”.

Mira EN VIVO 🔴 desde La Noria la conferencia de prensa del profesor Nicolás Larcamón 🎙️https://t.co/IzOIBcaRu3 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

Salidas que reducen el plantel de La Máquina

Este jueves, Cruz Azul confirmó la baja del delantero polaco Mateusz Bogusz, quien se suma a las salidas del uruguayo Ignacio Rivero, el argentino Lorenzo Faravelli y el mexicano Ángel Sepúlveda. El propio Larcamón reconoció que estas ausencias han dejado al equipo con un elenco limitado en un torneo que ya avanza a su cuarta jornada.

Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste 🇵🇱



Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF 💙



¡Gracias y éxito, Mateusz!



————



Mateusz Bogusz’ time as Cruz Azul player ends today 🇵🇱



We’ll always remember his great goal in the last CONCACAF final 💙



Thank… pic.twitter.com/e9KbHvj1tz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

Refuerzos en camino para apuntalar el ataque

Pese al escenario actual, el técnico argentino expresó su confianza en la labor de la directiva cementera para reforzar al equipo, especialmente en la zona ofensiva, aun cuando el mercado avanza y el torneo ya está en marcha.

“Estamos a la expectativa de tener dos o tres refuerzos más, que son muy necesarios a partir de las salidas que tuvimos; principalmente esperamos a alguien en el ataque. Confío en que la directiva está trabajando bien (para) cumplir con lo que necesitamos”.

La exigencia histórica de Cruz Azul

Larcamón subrayó que, independientemente de los movimientos que se concreten en el mercado, Cruz Azul está obligado a competir por los títulos que dispute en el semestre, fiel a su historia y a la exigencia de su afición.

“Estamos convencidos de que vamos a pelear como lo exige la historia de este equipo, este plantel no va a dejar sensaciones de debilidad. No era lo ideal arrancar así el torneo, pero trabajamos para traer a los elementos que nos faltan. Nuestra meta es trascender sin importar el torneo que enfrentemos”.

Cruz Azul, en zona alta del Clausura 2026

Tras tres jornadas, Cruz Azul suma seis puntos, lo que lo ubica en la cuarta posición del Clausura 2026. Este viernes, La Máquina visitará a Juárez FC en el duelo correspondiente a la jornada cuatro, con la misión de mantenerse en los primeros puestos mientras espera refuerzos.

Última práctica antes de la jornada 4. 🔥💙🚂 pic.twitter.com/i4oIv61rhK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

