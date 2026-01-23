Iván Alonso habría sido el “culpable” del fracaso del fichaje de Miguel Borja

La directiva de Cruz Azul nuevamente quedó bajo el escarnio público por una aparente falla administrativa que provocó el fracaso en el fichaje de colombiano Miguel Borja, pero en esta ocasión dicha falla ha sido adjudicada al director deportivo Iván Alonso, que en todo momento impidió el fichaje.

Lo anterior surge después de datos dados a conocer por el portal mediotiempo que aseguraron tener bases para establecer que el directivo uruguayo nunca quiso fichar al delantero colombiano y que el pretexto de no tener plazas disponibles de jugadores no formados en México, siempre careció de sustento.

Inclusive en la publicación de este portal se asegura que la justificación de no fichar a Borja se debió a la imposibilidad de colocar al polaco Mateusz Bogusz en la Major League Soccer (MLS) con el Houston Dynamo, siempre fue una justificación carente de sustento.

En la publicación, el director general de Multimedios Deportes, Agustín Martínez, aseguró que la contratación no avanzó por decisión de Iván Alonso, director deportivo de la Máquina; por eso que el tema de ser extranjero solo fuera una nube de humo.

“Esta operación se cae porque Iván Alonso nunca quiso a Miguel Borja, todo fue, de nueva cuenta, un tema de los asesores que volvieron a meter sus narices y Alonso echó para atrás el fichaje”, estableció en el Pódcast que genera esta empresa editorial.

También aseguró que siempre fue una mentira el pretexto de no contar con una plaza de jugador no formado en México: “Yo lo puse y la gente de Cruz Azul se enojó conmigo y me decían que yo no conocía el reglamento ni nada y la prueba es que estuvo Miguel Borja 26 días en las negociaciones”.

Un pretexto el tema de Bogusz

Frente a estos detalles, sin duda es un hecho que la falta de claridad de Cruz Azul para manejar sus fichajes ya los ha exhibido públicamente en varias ocasiones como en el torneo pasado cuando manosearon demasiado el tema del serbio Luka Jović y al final el tan sonado fichaje solo fue una cortina de humo, pues el europeo terminó jugando en Grecia.

Después el tema del uruguayo Gabriel Fernández y ahora con Mateusz Bogusz quien tiene vía libre para arreglarse con Houston cuando se terminen de acordar todos los detalles, sin que eso represente algún impedimento para traer a algún otro refuerzo, como tampoco fue el pretexto para que se cayera supuestamente el fichaje de Miguel Borja.

“IVÁN ALONSO NUNCA QUISO A BORJA”🚨😱



➡️ De acuerdo con @amartinezdeleon , director editorial de Multimedios Deportes, la contratación no avanzó por decisión de Iván Alonso, director deportivo de la Máquina; por eso que el tema de ser extranjero sólo fuera una nube de humo.… pic.twitter.com/ETstUpqb3u — MedioTiempo (@mediotiempo) January 23, 2026

La realidad es que en Cruz Azul una vez más su personal de pantalón largo sale a poner la nota negra, sin que aparentemente les importe la opinión de los medios de comunicación y sobre todo de sus aficionados que cada vez se cansan de estos enredos administrativos.

Seguir leyendo:

– Miguel Borja rechazó a Cruz Azul por los petrodólares del Al-Wasl de Emiratos Árabes

– Miguel Borja habría desechado oferta de Cruz Azul y no jugará en la Liga MX

-David Faitelson insiste en que Iván Alonso tiene cuentas ilegales a costa de Cruz Azul





