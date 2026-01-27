En Cruz Azul descartan llegada de Henry Martín y Kevin Álvarez

En Cruz Azul no existen intenciones de incorporar a su plantilla al goleador y al defensa del América Henry Martín y Kevin Álvarez, reportó una fuente enterada dentro de la “Máquina Celeste” que aseguró a La Opinión que la versión jamás estuvo contemplada dentro de la organización cementera.

Después de que el fin de semana se generó la versión a través de TV Azteca de que ambos jugadores llegarían como refuerzos al cuadro cementero por petición del cuerpo técnico encabezado por el argentino Nicolás Larcamón, de inmediato las redes sociales empezaron a generar un alboroto por considerar como improbable está negociación.

🦅➡️🚂 ¿REFUERZO ÁGUILA A LA MÁQUINA?

Sobre la posibilidad de que Cruz Azul negocie con América por Henry Martín:



📞 Sí lo sondearon …pero hace un año, antes de la renovación de Sepúlveda



Hoy buscan otro perfil:

⚽️ Delantero menor de 30 años

💪 Sano y confiable físicamente… pic.twitter.com/9U6Es1c0NV — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 27, 2026

Cuarenta y ocho horas, la versión en Cruz Azul es que todo el movimiento de estos nombres para ligarlos al cuadro cementero surgió de las personas que manejan a Henry Martín como una forma de revalorizar la imagen del delantero que ha sido afectado por varias lesiones que lo han tenido fuera de circulación en las Águilas.

Desde el momento en que surgió la versión sin duda pareció descabellado que Henry Martín y Kevin Álvarez pudieran arribar a Cruz Azul, sobre todo por su elevado precio en la negociación y porque sobre todo Henry Martín es considerado un símbolo reciente del americanismo que obtuvo el histórico tricampeonato en torneos cortos.

Por lo pronto en Cruz Azul se sigue analizando las posibles incorporaciones para apuntalar la delantera y la zaga, zonas que se han visto afectadas por distintas causas, sobre todo en el ataque donde el cuadro cementero se desprendió de Ángel Sepúlveda, creyendo que con el colombiano Miguel Borja ya existía un acuerdo, pero al final no se concretó y el ataque cementero se encuentra debilitado al solo contar con el uruguayo Gabriel Fernández y el novel canterano Mateo Levy.

Hasta el momento no se ha definido nada y se ha ligado a Cruz Azul la opción de traer al argentino naturalizado Nicolás Ibáñez de los Tigres que fue ofrecido al cuadro cementero, pero hasta el momento no hay nada concreto y se espera que en las próximas horas se anuncie el posible refuerzo para ser registrado de inmediato.

¡¿QUÉEEE?!



Informa Azteca Deportes que el Cruz Azul tendría en la mira a Henry Martín como posible refuerzo para cubrir la salida de Ángel Sepúlveda y el fichaje caído de Borja.



¿Será? 😮 pic.twitter.com/hVMVXgVmqZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 26, 2026

Un punto a favor de la negociación es que el polaco Mateuz Bogusz finalmente fue firmado por el Houston Dynamo y se liberó el famoso registro de jugador no formado en México que supuestamente impedía la llegada de cualquier jugador extranjero a la organización celeste.

En el caso de Kevin Álvarez, el asunto es diferente porque el zaguero surgido de las fuerzas básicas del Pachuca ha venido a menos en el cuadro americanista al grado de ser rechazado por los seguidores de las “Águilas”.

Las cosas siguen a la baja para el zaguero, pero no existen intenciones de negociarlo, sino hasta después de finalizado el Mundial 2026, donde consideran que se podría revalorizar su carrera.

🚨La negociación del @ClubAmerica por Raphael Veiga se encuentra estancada y supeditada a la salida de un jugador extranjero🚨🦅👀



•El América no tiene el mismo presupuesto que en otros años por la remodelación del Estadio Azteca



•Henry Martín ya se encuentra recuperado pic.twitter.com/LfSek380A4 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) January 27, 2026

Henry Martín por lo pronto ya está listo para reaparecer contra Necaxa, después de una larga ausencia en la delantera del cuadro americanista al igual que el mexicoamericano Alejandro Zendejas.

