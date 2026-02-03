Jorge Sánchez a un paso dejar al Cruz Azul para jugar con el PAOK de Grecia

El defensa de la selección de México, Jorge Sánchez, se encuentra arreglando su maleta para dejar al Cruz Azul e intentar por segunda ocasión triunfar en Europa al acordarse su pase al PAOK de Grecia, después de que hace un tiempo militara en el Ajax de Países Bajos y en el FC Porto.

Sánchez se encuentra en un 95 por ciento de opciones de salir de la Máquina para militar en el cuadro griego después de que el técnico rumano Răzvan Lucescu aprobará la llegada del mexicano y la negociación avanzara hasta un 95 por ciento después del toma y daca que por un momento trabó la negociación, pero al final todo quedo solucionado.

¡Vamos! Jorge Sánchez se va al PAOK Salónica, actual líder de la liga griega. Se va vendido y con un contrato hasta 2029. La lucha por la lateral derecha de la selección mexicana se está poniendo de verdad buena. pic.twitter.com/m56ooSN68P — Martín del Palacio (@martindelp) February 3, 2026

Según estimaciones extraoficales la negociación se fijó en un monto total de 4 millones de dólares fijos más 500 mil dólares en variables, una cifra que representa una venta importante para La Máquina. Además, Cruz Azul se aseguró el 20 por ciento de la carta de Jorge Sánchez, pensando en una futura transferencia que pueda generar ingresos adicionales.

No viajó con Cruz Azul a Vancouver

En una demostración de que el negocio de su salida al PAOk de Grecia está casi hecho es que Jorge Sánchez no viajó a Vancouver con el cuadro celeste en el debut de la “Máquina Celeste” en la Concachampions.

Lo único que está deteniendo la negociación es la forma de pago y las fechas de los mismos, sobre todo porque la cantidad es importante y se podría hacer entre 18 o 24 meses, según lo que acuerden ambas directivas.

La salida de Jorge Sánchez sería la quinta del Clausura 2026 después de que el polaco Mateusz Bogusz, pasó al Houston Dynamo, Ángel Sepúlveda a Chivas, Ignacio Rivero a Xolos y Lorenzo Faravelli a Necaxa. Con la salida de Jorge Sánchez el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón tiene pensado mover a Omar Campos a la derecha no obstante que su perfil sea zurdo.

Mientras tanto, Cruz Azul al parecer ha fichado al nigeriano Christian Ebere y del italiano Joao Pedro, pero será en las próximas horas cuando se confirmen las altas del cuadro cementero y la baja de Jorge Sánchez.

JORGE SÁNCHEZ: 💣



El 18 de enero les revelé que PAOK buscaba a Jorge Sánchez.



Hoy está cerca de concretarse la operación por 4 MDD más 500 mil en bonos y 20 % en futura venta.



Sanchez ya no está considerado para el juego vs Vancouver 🚨 pic.twitter.com/81VLYqYYNB — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 3, 2026

Por lo pronto la Máquina Celeste debutará en la Concachampions 2026 contra el Vancouver FC en busca del primer golpe en el certamen de la Concacaf que otorga un boleto al próximo Mundial de Clubes que se jugaría en 2029 o en caso de que fructifique la oferta de los árabes se haría en dos años.

Se asegura que Jorge Sánchez saldrá vendido al cuadro griego en un contrato de cuatro años en una cifra superior a lo que costó Obed Vargas del Seattle Sounders al Atlético de Madrid, en las cosas extrañas que tiene el mercado de fichajes.

La partida de Jorge Sánchez abriría interrogantes en la lateral derecha de la selección de México para la lista del Mundial, pues no es seguro que el zaguero mexicano tenga mucha actividad, lo cual le abriría paso a la llegada de Richard Ledezma de Chivas que ha caído con el pie derecho en la pasada convocatoria y ante la baja de Rodrigo Huescas, las cosas tendrían mucho movimiento en esta zona.

Seguir leyendo:

– Jorge Sánchez renovó contrato con Cruz Azul hasta 2028

– Cruz Azul contrataría al nigeriano Christian Ebere del Nacional de Urugua– Jorge Sánchez le reclama al Vasco Aguirre su ausencia en la selección de México





