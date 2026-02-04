Cruz Azul sigue en el estira y afloja por Joao Pedro y espera al nigeriano Christian Ebere

Las directivas de Cruz Azul y Atlético San Luis siguen batallando para cerrar el acuerdo por los servicios del italiano Joao Pedro para que pase a formar parte de la Máquina Celeste el resto del torneo Clausura 2026 y dos años más, debido a la forma de pagos de la cláusula de rescisión de contrato.

De acuerdo a versiones allegadas a la directiva cementera a las cuales tuvo acceso La Opinión, Cruz Azul habría aceptado pagar la cláusula de rescisión de contrato de cinco millones de dólares, pero la forma de los pagos en abonos no convence a la directiva del Atlético San Luis, sobre todo a la gente del Atlético de Madrid que es la que toma las decisiones administrativas.

🚨🚂 Aquí lo último sobre Joao Pedro a Cruz Azul



->San Luis pide los 5MDD de su cláusula en un solo pago o 7MDD en plan de pagos

->🇮🇹 sin presionar ni forzar su salida

->CAZ sin aún decidir si pagar o no

->SIN ACUERDO por ninguna de las partes



DETALLES.https://t.co/lRL9nNTShg — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 4, 2026

Este asunto es el que está retrasando el acuerdo por Joao Pedro, aunque en este sentido el delantero también quiere aprovechar la negociación para recibir un considerable aumento en sus percepciones comparado con lo que ganaba en el San Luis.

Se habla de que Cruz Azul ofreció $150 mil dólares al mes y Joao Pedro quiere $200 mil, lo cual también estaría frenando la negociación así como algunas particularidades que el Atlético San Luis ha considerado como inamovibles.

Será en las próximas horas cuando se defina el nombre del centro delantero de la Máquina que pueda apoyar al uruguayo Gabriel Fernández y en este caso también al nigeriano Christian Ebere, de quien se asegura llegará a México este jueves para realizarse los estudios médicos y después sumarse al cuadro cementero.

Mientras eso acontece, en el campamento del Atlético San Luis, el técnico español Guillermo Abascal aseguró que Joao Pedro es su referente de ataque, pero no cerró las puertas a una negociación por el italiano, tal como lo realiza el Cruz Azul.

“Tiene que saber dónde está, lo que está haciendo bien y valorar como valoró en su día la otra oferta. Si le llegase, pues valorar lo que tiene aquí, ¿no? Al final, aquí tiene un proyecto en el cual es líder y guía de chicos jóvenes”. dijo el estratega de la escuadra tunera.

Nico Ibáñez, la otra alternativa

JOAO PEDRO:



– En estos momentos no hay acuerdo ni con San Luis ni con el jugador.



– San Luis mantiene la postura de no bajar cifras y que se vaya solamente por cláusula.



– Joao Pedro tiene exigencias altas en cuanto a salario y duración de contrato.



– Cruz Azul puso… pic.twitter.com/tMjoxLJoqO — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 4, 2026

En el campamento celeste se escucha que el argentino naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez podría sumarse al Cruz Azul en caso de que no se concrete la negociación por Joao Pedro, sobre todo porque en el proyecto de los Tigres de la UANL no tiene cabida y solo están a la espera de una oferta para que se pueda concretar la salida del artillero.

Ebere llega en las próximas horas

Christian Ebere, el extremo africano que supuestamente consiguió Cruz Azul es esperado en las próximas horas para registrarlo después de que apruebe los servicios médicos con lo cual acabará su proyecto en el fútbol de Uruguay a donde llegó refugiándose de la lucha racial y civil de su país.

