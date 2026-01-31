Aseguran que Cruz Azul busca al italiano Joao Pedro de Atlético San Luis

El Cruz Azul sigue a la caza de un centro delantero para apuntalar su ataque que quedó debilitado con la salida de Ángel Sepúlveda y después de la opción de Nicolás Ibáñez de Tigres, ahora versiones extraoficiales aseguran que intentan fichar al italiano Joao Pedro del Atlético San Luis.

De acuerdo a un reporte de la cadena ESPN, la directiva de los celestes estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de contrato para poderse hacer de los servicios del campeón de goleo del torneo pasado junto al portugués Paulinho y la “Hormiga” González

El delantero nacido en Brasil, pero naturalizado italiano para jugar con la escuadra azurri el playoff de la eliminatoria mundialista para Qatar 2022 debutando con la selección del país de la bota el 22 de marzo de ese año contra Macedonia del Norte, llegó a la Liga MX el torneo pasado y de inmediato fue un éxito para jugar 17 partidos y anotar 12 goles en el torneo regular, así como dos goles más en el actual campeonato Clausura 2026.

Las opciones de llegar

Joao Pedro para llegar a Cruz Azul primero debe aceptar la oferta cementera sobre todo después de que llegó un ofrecimiento del Pisa de Italia hace poco, pero la descartó por sentirse cómodo en México, pero ahora en caso de que sea realidad el interés de la “Máquina Celete” sería un auténtico bombazo deportivo y mediático.

Joao Pedro es un jugador que ha despertado el interés de escuadras como el América, pero al final la operación no se llevó a cabo, prefiriendo seguir en el Atlético San Luis, donde al parecer la vida se le hace muy cómoda y tranquila, por lo cual cambiarse a la CDMX, sería un obstáculo para concretar la negociación.

El artillero italiano cuenta con mucha experiencia en su paso por el Atlético Mineiro, Vitoria Guimaraes, Santos y Gremio de Brasil, Palermo y Cagliari de Italia, Peñarol de Uruguay, Estoril de Portugal, Fenerbahce de Turquía y Hull City de Inglaterra, de donde llegó al cuadro tunero para tener una explosión goleadora.

Habrá que esperar si la operación se hace realidad, pero al final de cuentas la versión emanada de ESPN da crédito a la posibilidad de la negociación, sobre todo porque está cadena tiene una relación con la directiva del equipo de Atlético San Luis al tener la señal de sus juegos de la Liga MX y sin duda tienen información de primera mano.

La realidad es que Cruz Azul necesita un delantero y un defensa con urgencia, pues ayer quedó de manifiesto la debilidad de su banca al casi dejar escapar una ventaja de tres goles sobre FC Juárez y estar a un paso de que les arrebataran la victoria.

