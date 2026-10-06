Emoción, aplausos y un legado eterno: Messi se despidió de la Selección Argentina con un gol en el triunfo frente a Benín

Se emocionó hasta el borde de las lágrimas al escuchar el himno argentino como su representante y defensor en el campo de juego por última vez de manera oficial acompañado por sus tres hijos. Pero con la seriedad que lo caracteriza y la que él mismo reclamó a sus compañeros al momento de salir a la cancha, Lionel Messi disputó este martes su último compromiso con la Selección Argentina, en lo que fue un triunfo por 3-0, dándole cierre a una trayectoria de 208 apariciones como Albiceleste.

El rival fue Benín, en un repleto estadio Monumental de Buenos Aires que a los 10 minutos del primer tiempo le dedicó un minuto de aplausos y ovación.

¡De pie ante el GOAT! El Monumental rinde un minuto de aplausos para Messi en el minuto 10 del partido ????#ElUltimoTango pic.twitter.com/C5PSldv1O2 — ViX Deportes (@ViXDeportes) October 6, 2026

El delantero del Inter Miami y leyenda del FC Barcelona tuvo varias oportunidades de marcar antes de la primera media hora de juego: tiros libres, remates desde afuera del área y hasta una especie de volea dentro del área que no encontraron la red contraria. Sin embargo, la ordenada Benin no regaló espacios para hacer lo más competitiva posible la primera parte de la despedida.

Para el segundo tiempo la dinámica cambió completa y rápidamente. Como si se tratara de un guion, un centro de Messi desde el córner encontró a Nicolás Otamendi, quien marcó el 1-0 en el que también representó su encuentro de despedida a los 38 años de edad.

¡Gooool de Argentina! Otamendi remata tras la asistencia de Messi y la albiceleste ya lo va ganando ??#ElUltimoTango pic.twitter.com/dDwM4DvI3D — ViX Deportes (@ViXDeportes) October 7, 2026

Un par de minutos más tarde, el entrenador Lionel Scaloni acudió a Facundo Medina como reemplazo de Otamendi, lo cual desencadenó en una ovación unánime por parte del público para el defensor de River Plate y con pasado en clubes como Manchester City, Valencia y Benfica.

A los 60 minutos Nico Paz se encargó de establecer el 2-0 con un zurdazo en el borde del área tras una nueva asistencia de Messi.

Fue al minuto 71 cuando llegó el momento esperado por todos. Tras un claro penal cometido contra Giay, el capitán argentino aprovechó su oportunidad para marcar su último gol como jugador internacional. Con un zurdazo a la parte alta de la red se permitió celebrar el 3-0 y uno de los tantos más especiales de su carrera.

¡GOL DE MESSI, GOL DE MESSI, GOL DE MESSI! El GOAT anota en su partido de despedida y toda Argentina lo grita ????#ElUltimoTango pic.twitter.com/IXNnLZbxRb — ViX Deportes (@ViXDeportes) October 7, 2026

A partir de entonces, las ovaciones al ritmo de “Olé olé olé, Messi, Messi”, así como los aplausos ante cada acción del ’10’, se apoderaron del Monumental hasta el final del cotejo, mientras el delantero no paró de intentar conseguir una nueva anotación para el deleite del público.

Messi se va con 126 goles convertidos y seis títulos levantados con la Albiceleste, siendo el protagonista de una historia de redención que intercambió las críticas y señalamientos por la idolatría y el respeto de todo un país. El éxito colectivo que se le hizo esquivo en su mejor momento en clubes terminó apareciendo sobre el final de su carrera, acompañado de una generación irreverente que bordó la tercera estrella de campeones mundiales para los argentinos.

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