Expresidente de la Federación de Portugal le pide “humildad” a Cristiano Ronaldo

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal y su impase con el seleccionador Jorge Jesús continúan generando reacciones en el país luso. Gilberto Madaíl, quien presidió la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) entre 1996 y 2011, consideró que el delantero debería mostrar “humildad” y valorar el respaldo que recibió de la institución durante buena parte de su carrera.

“Ronaldo debería tener la humildad de reconocer que también fue gracias a la Federación (…) que consiguió lo que tiene, todo el prestigio del que goza hoy“, dijo Madaíl en una entrevista con la emisora portuguesa Rádio Renascença.

El antiguo dirigente también expresó su tristeza por el conflicto que terminó con la salida del atacante de la selección y recordó distintos momentos en los que, según señaló, la FPF respaldó al jugador.

?? Gilberto Madaíl, former Portuguese Football Federation president, on the Cristiano Ronaldo?Jorge Jesus situation:



?? Madaíl:

“Ronaldo should have the humility to recognise that it was also through the Federation that he achieved what he has and the prestige he has today.



But? pic.twitter.com/jdFJCNAcBD — Jonathan (@Jonathanslh7) October 6, 2026

“Me entristeció mucho ver cómo Cristiano Ronaldo recibió apoyo en la selección, la forma en que el (exseleccionador) Luiz Filipe Scolari lo mimó cuando sufrió la desgracia de la muerte de su padre, la forma en que todos en la Federación lo trataban, y ahora esta situación”, señaló.

Madaíl reconoció que no conoce cuáles son las intenciones de Ronaldo después de la controversia. “No sé hacia dónde se dirige Cristiano, se dirige hacia lo que él quiere. No sé qué es, ni quiero saberlo”, añadió.

Fernando Gomes evita intervenir en la disputa

La situación también fue comentada por Fernando Gomes, sucesor de Madaíl al frente de la Federación Portuguesa de Fútbol y presidente del organismo entre 2011 y 2025. El actual presidente del Comité Olímpico Portugués prefirió mantenerse al margen de la disputa entre Ronaldo y Jorge Jesus.

Gomes aseguró que no quería “entrometerse” en el conflicto, aunque manifestó su deseo de que las diferencias puedan resolverse de manera favorable para todas las partes.

“Creo que todos los portugueses tienen esa esperanza de que la situación pueda resolverse de forma satisfactoria y para contentamiento de todos y, fundamentalmente, de Portugal”, afirmó ante la prensa local durante un acto celebrado en Oporto.

El enfrentamiento se produjo después de que Ronaldo abandonara abruptamente la concentración portuguesa el miércoles pasado. El delantero, de 41 años, había quedado fuera del equipo que enfrentó a Noruega en Oslo el 27 de septiembre, partido de la Liga de Naciones que terminó con victoria noruega por 2-1.

La decisión de no utilizarlo después de haber calentado durante aproximadamente media hora desencadenó el desacuerdo con Jorge Jesus. El actual seleccionador portugués explicó posteriormente que el motivo de la controversia estuvo precisamente en haber permitido que Ronaldo realizara el calentamiento y finalmente no ingresara al terreno de juego.

El episodio provocó una ruptura temporal entre el capitán portugués y la selección, mientras distintas figuras vinculadas al fútbol del país han expresado su posición sobre lo ocurrido. Madaíl, desde su experiencia al frente de la Federación durante 15 años, puso el foco en la relación que el organismo mantuvo con Ronaldo a lo largo de su carrera y pidió al futbolista reconocer ese vínculo.

Por su parte, este martes el propio Cristiano Ronaldo ha dejado abierta la puerta de un regreso con Portugal, aunque criticó duramente la gestión del actual director técnico.

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