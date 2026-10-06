Cristiano Ronaldo critica la “agresividad” y falta de palabra del seleccionador portugués Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo rompió su silencio sobre el conflicto con Jorge Jesus y aseguró que abandonó la concentración de Portugal después de considerar que el seleccionador incumplió un compromiso acordado previamente. El capitán portugués explicó que esperaba jugar 30 minutos contra Noruega, pero permaneció en el banquillo pese a haber calentado durante media hora.

El delantero publicó este martes un extenso comunicado en el que relató su versión de lo ocurrido y cuestionó especialmente la actitud que, según afirmó, mostró Jesus después del encuentro.

“El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra”, escribió Ronaldo.

La situación no terminó con el partido. Según el jugador, posteriormente se produjo una reunión entre él, Jorge Jesus y Simão Coutinho, director deportivo de su club, Al Nassr, en la que las partes hablaron sobre lo sucedido.

Ronaldo describió aquel encuentro como “un momento intenso, muy directo, sin ningún tipo de filtro”. De acuerdo con su versión, se acordó que el seleccionador explicaría públicamente lo ocurrido durante una rueda de prensa y dejaría claro que el portugués nunca había solicitado jugar una cantidad determinada de minutos.

Ronaldo dice que se disculpó y mantiene abierta la puerta a Portugal

El delantero afirmó que incluso se preparó un documento con ocho puntos que Jesus debía leer ante los medios. El texto había sido validado por Ronaldo y, según su relato, incluía una explicación sobre el calentamiento y el reconocimiento a su trayectoria con Portugal.

Entre las frases que, según Ronaldo, debía pronunciar el seleccionador estaba una disculpa por haberlo hecho calentar sin terminar utilizándolo: “Me equivoqué al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no alinearlo. Si fuera hoy, no lo haría“.

También estaba previsto que Jesus destacara que Ronaldo había sido “ejemplar, leal y profesional”, además de mencionar su compromiso con la selección y la influencia que ha tenido durante 24 años.

El capitán portugués sostiene que lo ocurrido en la rueda de prensa estuvo lejos de lo conversado previamente.

“(Jesus) diría que nunca pedí jugar ni un solo minuto, que fue el seleccionador, y nadie más, quien me propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar para luego no sacarme al campo, y que si volviera a ocurrir, no lo haría”, afirmó.

Sin embargo, la actitud mostrada “no tuvo nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y una agresividad que considero que no merezco, una actitud de ‘quiero, puedo y mando’ que nunca me había mostrado, ni de lejos ni de cerca, en privado, la víspera”, continuó.

Ronaldo decidió entonces marcharse de la concentración antes de que, según su versión, pudiera producirse otro incumplimiento.

“Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre las personas. Por mucho que duela, que me digan la verdad”, afirmó.

El delantero también dejó claro que no considera que haya interferido en decisiones deportivas durante su carrera. “Nunca, en ningún momento, me he entrometido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador en casi 25 años de carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no está allí”, añadió.

Ronaldo pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los portugueses y asumió la responsabilidad por haber abandonado la concentración. Aceptó, además, que podría recibir una sanción por su comportamiento.

“No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias”, señaló.

Pese al conflicto, el delantero no cerró la puerta a Portugal. Afirmó que, una vez cumplida cualquier sanción y si se encuentra “bien físicamente”, estará disponible “para competir y ganar” con la selección.

“Esta es, creanme, la más pura de las verdades”, concluyó el comunicado firmado por Cristiano Ronaldo.

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