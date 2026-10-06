Shakira y Piqué se reencuentran en los tribunales por el acuerdo de visitas de sus hijos

Casi cuatro años después de validar su acuerdo de separación, Shakira y Gerard Piqué volvieron a verse las caras este martes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. El motivo de este nuevo reencuentro judicial ha sido el inicio del procedimiento impulsado por la cantante para modificar el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años.

Coincidiendo con el inicio de la audiencia, el equipo legal de la artista emitió un comunicado titulado “Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños”, según reseñó la revista Hola. En el escrito, la defensa de la colombiana puntualizó que la medida no pretende reducir el tiempo que los menores comparten con su padre, sino equilibrar la carga logística que implican los desplazamientos entre Miami —donde residen con su madre desde abril de 2023— y la capital catalana, residencia del exfutbolista.

La propuesta planteada ante la jueza establece que, durante los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien viaje a Estados Unidos para estar con los niños. De este modo, la artista busca evitar a sus hijos los constantes viajes transatlánticos exprés y el consecuente desajuste horario (jet lag), protegiendo así su bienestar emocional, físico y la continuidad de sus rutinas escolares y sociales.

Por su parte, el abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, confirmó que ambas partes mantuvieron conversaciones e intentaron negociar hasta el último momento —con la participación activa de la magistrada y la fiscalía— para intentar alcanzar un pacto de última hora y evitar el juicio.

El convenio vigente desde finales de 2022 otorgaba al exjugador de fútbol los tres periodos vacacionales escolares del año (Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa), diez días al mes y el 70% del tiempo durante las vacaciones estivales. Sin embargo, el paso del tiempo y el ritmo académico de los adolescentes han impulsado a la intérprete a solicitar una reestructuración formal de estos términos.

El comunicado de la representación legal de Shakira concluyó reiterando el agradecimiento a la prensa por la consideración mostrada hacia los menores y solicitando que se mantenga el máximo respeto a la intimidad de la familia en esta nueva etapa judicial.

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