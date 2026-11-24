Un estudiante de la Universidad del Sur de California (USC) presentó una demanda por violación de derechos civiles contra el gobierno federal tras perder un ojo mientras registraba en video una manifestación No Kings en Los Ángeles en marzo de 2026.

Tucker Collins, estudiante de primer año de la USC con especialización en ingeniería astronáutica y actualmente de 19 años, estaba grabando la protesta el 28 de marzo en el centro de Los Ángeles cuando resultó lesionado por un proyectil de “impacto cinético” en un ojo que disparó un oficial.

El incidente fue grabado con un teléfono celular y las imágenes muestran al estudiante grabando la protesta desde una distancia entre 20 y 30 pies de la valla metálica que cerca el Centro de Detención Metropolitano, lugar en donde se retiene a las personas arrestadas durante las redadas de inmigración en Los Ángeles.

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Una investigación independiente, publicada en Mother Jones, sugiere que el proyectil fue disparado desde el techo del centro de detención, a unos 125 pies de Collins.

“Tucker nunca representó una amenaza para nadie“, declaró el abogado de derechos civiles V. James DeSimone.

“Nadie a su alrededor arrojaba nada, nadie ordenó a la multitud que se dispersara, y aun así un agente le disparó un proyectil en el ojo. La Constitución protege el derecho a la reunión pacífica y a documentar las acciones de nuestro gobierno en público, y el simple hecho de grabar lo que ocurre a plena vista no debería costale la vista a nadie“, añadió.

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Personas que estaban en la manifestación se acercaron para prestarle los primeros auxilios, y una enfermera que asistía a la protesta lo llevó a la sala de urgencias.

Poco después, Tucker fue trasladado a un centro de traumatología, donde un cirujano oftalmólogo especializado en cirugía reconstructiva de la órbita ocular le extrajo los restos del ojo, junto con cinco fragmentos de plástico, miles de pequeños gránulos grises y un líquido amarillo gelatinoso.

Sin embargo, nada se podía hacer para salvarle el ojo al estudiante universitario.

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Al parecer, Collins recibió un disparo con una bala de pintura indeleble de calibre .68 (de aproximadamente tres cuartos de pulgada de diámetro), destinada a marcar a las personas para su posterior arresto, que el fabricante vende a las agencias policiales por $2.75 dólares.

“El efecto principal del proyectil es el trauma, que neutraliza directamente al agresor. El mal uso puede provocar lesiones o la muerte. Evite apuntar a la cara o la cabeza”, se lee en la página web de Firearms, que muestra las características del proyectil.

En la demanda, se dice que, desde que Tucker Collins perdió el ojo, tiene visión monocular permanente, visión periférica reducida y problemas de percepción de profundidad.

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“Su apariencia ha cambiado permanentemente, incluyendo cicatrices en el párpado. Necesitará atención oftalmológica y protésica continua, y posiblemente cirugía estética y reconstrucción durante el resto de su vida”, afirma la demanda.

La lesión afectó prácticamente todos los aspectos de la vida del estudiante universitario. Collins evitaba girar la cabeza por el dolor, y entrar y salir de un auto es complicado. Ahora vive con las secuelas permanentes, calcula mal las distancias, se le caen objetos pequeños, choca con personas y objetos, y le resulta más difícil conducir.

Collins tiene el deseo de dedicarse a los sistemas de aviónica, un trabajo de precisión que implica soldar conectores diminutos y colocar componentes de circuitos impresos con una exactitud de décimas de milímetros.

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Actualmente, Tucker sufre pesadillas y ataques de pánico, y aunque quiere seguir asistiendo a las manifestaciones, tiene el temor de volver a resultar herido.

“Resulta profundamente inquietante que la mutilación de Tucker Collins, que le provocó la pérdida de un ojo, haya sido ampliamente difundida y grabada en video, y que, hasta la fecha, no haya habido ninguna respuesta policial, ni a nivel federal, estatal ni local, para procesar al agente responsable“, expresó DeSimone.

“Una vez más, recae sobre los abogados de derechos civiles la tarea de intentar lograr algún tipo de justicia por el daño permanente e irreversible causado a este valiente joven”, agregó el abogado.

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La demanda fue presentada este lunes 23 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

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