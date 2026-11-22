Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rompieron la ventanilla de un vehículo para arrestar a un hombre la mañana del viernes 20 de noviembre en el estacionamiento de la estación del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) de Santa Clarita.

Un video grabado por Ashley Calkins, del grupo activista Vote Up Advocacy Coalition, captó a agentes de ICE en el momento en que estrellaron la ventanilla de un automóvil para detener a un hombre sentado en el asiento trasero de un vehículo en el estacionamiento de la estación del LASD.

“La abrieron a la fuerza, abrieron la puerta y sacaron a rastras a la persona que querían detener“, declaró Calkins en una entrevista con la cadena ABC.

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De acuerdo con los activistas, el hombre había sido puesto en libertad poco antes del incidente con ICE, y se acercó a una pareja en el estacionamiento para pedirle que lo llevaran a casa, petición a la que accedió.

Cuando un miembro de ICE intentaba romper la ventanilla, varias personas se acercaron para gritarles repetidamente que no tenían una orden judicial.

Durante el incidente, el conductor del vehículo intentó acercarse a su esposa, que estaba en el otro lado del automóvil, cuando ella era rociada con gas.

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“¡Estás lastimando a mi esposa!“, se escucha decir al conductor, según el video del incidente.

Calkins mencionó que en el lugar había un ambiente de mucha ansiedad y miedo, pero el deseo de las personas que se concentraron en el estacionamiento era el de proteger al hombre cuando era arrestado por los agentes de ICE.

“No tenían derecho legal a registrar el vehículo. No tenían derecho legal para detenerlo. No tenían derecho legal a agredirnos”, expresó Calkins sobre las acciones que tomaron los agentes federales en el lugar.

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La activista dijo que los manifestantes, en ningún momento, provocaron la violencia, mientras que los agentes de ICE sí optaron por ella.

En la grabación se observa cuando un agente federal se acerca a una persona que protestaba por el arresto y que sostenía un teléfono celular. El manifestante no parece estar bloqueando a los agentes, pero el oficial lo empuja y le rocía gas pimienta.

La integrante de la Vote Up Advocacy Coalition mencionó que ella, al igual que otros observadores afiliados a Valley Defensa, también fue ruciada con gas pimienta por los agentes federales de inmigración.

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De acuerdo con el LASD, el arresto ocurrió en un área pública después de que el hombre fue puesto en libertad y fuera de cualquier instalación del departamento.

El LASD dijo que los funcionarios federales, al igual que los ciudadanos, tienen derecho a acceder a las áreas públicas de lugares sensibles, como un estacionamiento, siempre y cuando no interrumpan las operaciones del condado, y aclaró que no participa en la aplicación de las leyes federales de inmigración y no pregunta a las personas sobre su condición migratoria.

“Pero hacen cumplir las normas públicamente en todas partes, así que, sea o no un estacionamiento público, sigue estando dentro de su jurisdicción“, consideró Calkins.

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La activista espera que el incidente que ocurrió el viernes en Santa Clarita anime a más personas para que se ofrezcan como voluntarios para monitorear los operativos de ICE.

“Tenemos que estar ahí afuera, independientemente de si nuestras vidas corren peligro o no. Creo que, en definitiva, ellos corren mucho más riesgo que yo”, expresó.

Calkins mencionó que se desconocía el lugar al que llevaron al hombre detenido, cuya identidad y nacionalidad no fueron reveladas de forma inmediata.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de la cual ICE forma parte, no ha emitido ningún comunicado en relación con el arresto del viernes en Santa Clarita.

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