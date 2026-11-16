Estadounidense embarazada sometida por agentes de ICE en California

Una mujer estadounidense embarazada de 12 semanas alegó que fue rociada con gas pimienta y arrojada al suelo tras ser detenida durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a la cárcel del condado de Stanislaus, en Modesto.

Lizbeth Vargas Andrade, de 23 años y residente de Ceres, un suburbio de Modesto, aseguró que fue detenida por ICE durante aproximadamente cinco horas tras el incidente que ocurrió el domingo 15 de noviembre de 2026.

Durante el incidente, el esposo de Lizbeth grabó con su teléfono celular el momento en que los agentes de ICE sometieron a Vargas Andrade tras ser arrojada al suelo.

Sigue leyendo: Familia de Los Ángeles es separada tras deportación de madre e hijo a Guatemala

La familia de Lizbeth Vargas Andrade acudió a la manifestación del 15 de noviembre para protestar porque ICE estaba deteniendo a una persona que había sido liberada de la cárcel de Stanislaus.

Vargas Andrade dijo que, durante la protesta, chocó de forma accidental con un agente de ICE, y mencionó que, posteriormente, ella y su esposo fueron rociados con gas pimienta y que a ella la arrojaron al suelo.

La mujer latina habló en una conferencia de prensa acompañada por su familia y su abogado. Lizbeth dijo que ICE la detuvo durante horas sin proporcionarle atención médica durante ese tiempo hasta que finalmente fue liberada sin cargos.

Sigue leyendo: Tensión por presencia de ICE en estación de policía de Los Ángeles

Tras quedar en libertad, Lizbeth Vargas Andrade fue trasladada a un hospital en Stockton para que los médicos la revisaran debido a su embarazo de 12 semanas.

Vargas Andrade afirmó que su gestación no está en peligro tras el sometimiento que sufrió por los agentes de ICE, pero describió el incidente como una experiencia aterradora.

“Lo primero que pensé fue en mis hijos. Le dije al agente de ICE, quien me miraba fijamente: ‘Estoy embarazada, no me toques. Si no, habrá consecuencias. Conozco mis derechos, sé cómo funciona‘. Y luego, cuando ocurrió el incidente, me tiraron al suelo y, al sentir mi vientre, fue cuando empecé a llorar”, expresó la mujer latina.

Sigue leyendo: Niño haitiano de 8 años está bajo custodia tras cita con ICE en San Diego

El abogado de Lizbeth Vargas Andrade, Patrick Kolasinski, aseguró que se está considerando cuáles van a ser los siguientes pasos legales por parte de la familia.

El Departamento del Sheriff del condado de Stanislaus no confirmó si el incidente ocurrió frente a su cárcel, pero declaró al San Francisco Chronicle que estaba al tanto del incidente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que ICE forma parte, no había emitido ningún comunicado en relación con el incidente en Modesto.

Sigue leyendo:

· Activistas protestan por presencia de ICE en hospital de Los Ángeles

· Familias de Riverside, en alerta tras detectarse actividad de ICE

· DHS defiende al agente de ICE que apuntó con una pistola a hombre en Los Ángeles