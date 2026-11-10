Tensión por presencia de ICE en estación de policía de Los Ángeles

La tensión creció entre la comunidad de Huntington Park debido a la presencia de presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la mañana de este lunes en el exterior de la comisaría del Departamento de Policía de Los Ángeles, lo que causó alarma e indignación entre residentes, quienes confrontaron a los uniformados y les exigieron que se retiraran.

Después de advertir la presencia de los agentes federales de inmigración, que llegaron a la estación de policía a bordo de dos camionetas negras, residentes de Huntington Park salieron a las calles para alertar a sus vecinos.

De acuerdo con funcionarios de Huntington Park, la presencia de los agentes federales de inmigración era porque esperaban a una persona que se encontraba bajo custodia en la estación policial.

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La inquietud entre la comunidad es porque los agentes federales se encontraban cerca del Miles Avenue Elementary School, cuyo campus se localiza a una cuadra del Ayuntamiento de Huntington Park.

Una vecina expresó su inquietud porque los agentes de ICE se encontraban en los alrededores de la escuela primaria, lo que provocó temor entre los estudiantes.

“Enfrente de una escuela elemental, pues eso no está bien, porque incluso hicieron un lockdown (aislamiento) en las escuelas por miedo. Mi hija me mandó mensaje, me dijo: ‘Mami, ICE está afuera de la escuela’“, expresó la residente de Huntington Park.

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Los miembros de la comunidad se reunieron rápidamente frente a la oficina del LAPD en Huntington Park y utilizaron silbatos para manifestar su protesta por la presencia de ICE.

“Estoy muy orgulloso de nuestra comunidad, de cómo los protegieron y de cómo hicieron todo lo posible para que pudieran marcharse”, expresó otro residente de Huntington Park, quien no quiso ser identificado preocupado por su seguridad.

El vecino aseguró que los miembros de la comunidad de la ciudad respondieron rápidamente en cuanto tuvieron conocimiento de la presencia de los agentes federales de inmigración.

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“Eso es lo que quieren los manifestantes, generar suficiente ruido para que ICE se sienta incómodo y se marchen“, expresó Jonathan Sanabria, vicealcalde de Huntington Park.

Sanabria dijo que ICE se encontraba en el lugar porque esperaba a una persona que había sido detenida por los oficiales de policía y explicó que las agencias federales tienen acceso a la información ingresada en la base de datos del departamento de policía.

“No les decimos si vamos a liberar a alguien, no les damos ninguna información. Por eso, simplemente estaban sentados esperando”, añadió el vicealcalde.

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Huntington Park adoptó el año pasado una ordenanza de ciudad santuario que prohíbe el uso de sus recursos para ayudar en la aplicación de las leyes federales de inmigración, así como para proteger la información personal de los residentes, incluida su condición migratoria.

“Estamos del lado de la comunidad y queremos asegurarnos de que la comunidad esté segura”, reiteró el funcionario público de Huntington Park.

De acuerdo con las autoridades municipales, los agentes federales de inmigración finalmente se retiraron del lugar sin tener ninguna detención.

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Funcionarios de Huntington Park y grupos de activistas comunitarios manifestaron su oposición a los operativos migratorios en la ciudad. Los defensores de los derechos de los inmigrantes aseguraron que tienen planeado continuar con las protestas y con alertar a los residentes cada vez que se observe la presencia de ICE en la zona.

“Solo queremos que nuestra comunidad sea segura para los padres y demás personas trabajadoras de Huntington Park. Si ven algo, estén alerta, avisen a la gente que están cerca“, dijo el residente de Huntington Park.

El vicealcalde aseguró que los miembros de la comunidad de la ciudad mantienen comunicación entre ellos para compartir información relacionada con la presencia de los agentes federales de inmigración.

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“Todos se comunican entre sí para saber dónde está ICE. Porque lo que ICE está haciendo, en mi opinión, no es legal. Si estuvieran persiguiendo a los criminales, sería diferente. Pero hemos visto repetidamente que persiguen a cualquiera”, expresó Sanabria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que ICE forma parte, no había emitido ningún comunicado sobre la presencia de agentes federales de inmigración en Huntington Park.

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