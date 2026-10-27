Mujer se declara culpable de fingir secuestro por ICE en Los Ángeles

Una mujer se declaró culpable de fingir un secuestro por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Yuriana Julia Peláez Calderón, inmigrante indocumentada mexicana de 43 años, se declaró este lunes 26 de octubre de 2026 culpable de un cargo de conspiración para impedir, obstruir, perjudicar y frustrar la función legal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dentro de la jurisdicción federal, informó el DOJ en un comunicado de prensa.

Illegal immigrant from Mexico now living in South Los Angeles pleads guilty to staging fake kidnapping last year purportedly committed by federal agents https://t.co/d0G3Vj6oyC — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) October 26, 2026

Peláez Calderón fingió su secuestro por dos hombres encapuchados en el estacionamiento de un restaurante Jack in the Box en el centro de Los Ángeles el miércoles 25 de junio de 2025, cuando se registraba el incremento de las redadas de ICE en el sur de California.

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Días después, la mujer llamó a un miembro de un grupo de defensa de los derechos de los inquilinos, utilizando la función de bloqueo de identificador de llamada, y aseguró que las autoridades la habían trasladado a San Ysidro, en la frontera con México, donde la presionaron para que ella y otras personas firmaran documentos de deportación voluntaria.

La mujer inmigrante también se comunicó con otra persona, con el número oculto, a quien le dijo que la habían trasladado a un almacén en una zona desconocida, junto con otros detenidos.

El 30 de junio, miembros de la comunidad inmigrante celebraron una conferencia de prensa para exigir la liberación de Peláez Calderón, cuando la mujer permanecía escondida en Bakersfield, según declararon los fiscales.

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Tres días después, la mujer llamó a una persona, nuevamente ocultando el número telefónico, para avisar que pronto sería liberada debido a la presión mediática por su detención. Los fiscales federales alegan que ese mismo día, Peláez Calderón se trasladó de Bakersfield al condado de Tulare para simular su liberación.

La mujer hizo que un cómplice le tomara fotos después de alterar su apariencia para que pareciera que había sido maltratada mientras supuestamente estuvo bajo custodia de los agentes federales de inmigración.

Peláez Calderón fue localizada el 5 de julio por agentes de HSI en Bakersfield, donde fue arrestada.

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Incluso después de ser localizada, la mujer inmigrante continuó con su versión afirmando falsamente que hombres enmascarados la habían secuestrado y que estuvo bajo custodia junto con otras personas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que Peláez Calderón hubiera sido detenida por agentes de ICE en Los Ángeles.

“Desde el 3 de julio de 2025 hasta el 5 de julio de 2025, Peláez Calderón apagó sus teléfonos y se negó a devolver las llamadas de los agentes de la ley, e hizo que otros hicieran lo mismo, a sabiendas de que la policía la estaban buscando”, dijeron los fiscales federales en un comunicado de prensa.

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La investigación también encontró que estuvieron detenidos los registros telefónicos que demuestran que la inmigrante se comunicaba con sus familiares durante el tiempo en que estuvo escondida.

Peláez Calderón admitió simular que fue secuestrada por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con el objetivo de generar simpatía entre la comunidad y, de esta manera, obtener donaciones económicas, aseguraron los fiscales.

La hija de Yuriana Julia Peláez Calderón creó una página de GoFundMe que tenía como meta la cantidad de $4,500 dólares. Se afirmaba que la mujer había sido llevada por hombres enmascarados que viajaban en un vehículo sin identificación cuando se dirigía al trabajo.

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Los fiscales federales alegan que la campaña en GoFundMe y las declaraciones públicas formaban parte de una historia fabricada para obtener beneficio económico. Aseguran que la mujer planeaba una conferencia de prensa el 6 de julio para impulsar las donaciones.

La audiencia de sentencia de Peláez Calderón está programada para el 8 de febrero de 2027. De ser declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentar una pena máxima legal de cinco años de prisión federal.

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