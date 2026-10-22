Influencer hispano demanda $50 millones tras ser baleado por ICE en Los Ángeles

Una demanda por $50 millones de dólares se presentó este martes en nombre de Carlitos Ricardo Parias, influencer de YouTube conocido en línea como “Richard LA”, un año después de que agentes federales le dispararon mientras intentaban arrestarlo en Los Ángeles.

La abogada de derechos civiles Denise Gastelum hizo este martes el anuncio de la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias involucradas en el incidente.

Los abogados dijeron que Parias recibió un disparo en el codo cuando agentes federales intentaban detenerlo en octubre de 2025 en el sur de Los Ángeles. El disparo también lesionó la mano de uno de los agentes.

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“Lo que vemos a través de la cámara corporal… es el ataque indiscriminado de un agente de ICE… disparando contra un ser humano que está en su vehículo con las manos en alto, simplemente preguntando: ‘¿Por qué me están deteniendo?’“, dijo la abogada.

Fiscales federales acusaron a Parias de agresión a un agente federal, tras alegar que utilizó su auto como arma. Sin embargo, un juez desestimó el caso a finales del año pasado, al considerar que a Parias, quien estaba detenido en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, se le negó el acceso a sus abogados.

“El DHS discrepa enérgicamente de la decisión de desestimar este caso por agresión a un agente federal. Todos los inmigrantes indocumentados detenidos tienen acceso a sus abogados. A nadie se le niega el acceso a un abogado”, dijo un portavoz del DHS en un comunicado.

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El gobierno federal apeló la desestimación del caso.

Parias, de nacionalidad mexicana, permanece bajo custodia, una situación que los abogados calificaron como ilegal.

“No debería estar detenido. Todos los cargos penales que se presentaron en su contra han sido desestimados“, expresó el abogado de inmigración de Parias, Carlos Jurado.

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La apelación está bajo revisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Los argumentos orales están programados para este viernes, y se espera una decisión en noviembre.

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