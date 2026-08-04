Agua insalubre en centro de detención de ICE en Adelanto, denuncia inmigrante

Un inmigrante bajo custodia denunció lo que parece ser agua insalubre que se entrega a las personas bajo custodia en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, en el condado de San Bernardino.

Carlitos Ricardo Parias, quien está detenido en la instalación de ICE a la espera de ser deportado a México, mostró lo que parecen ser gusanos en el interior de una botella de agua, supuestamente potable, que se les proporciona a las personas retenidas en Adelanto.

Parias permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en el sur de California a pesar del reciente sobreseimiento de un cargo federal de agresión en su contra.

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Las acusaciones ocurren en medio de las denuncias sobre las condiciones en las que permanecen los inmigrantes bajo custodia.

El mes pasado, un juez ordenó que el centro de detención proporcionara a los detenidos agua potable las 24 horas del día, así como comidas nutritivas y saneamiento diario.

La instrucción del juez derivó de una demanda colectiva por grupos defensores de los inmigrantes que acusan que la instalación proporcionaba comida en mal estado y atención médica inadecuada.

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Ulises Parias, hijo de Carlitos Ricardo, llevó a cabo la grabación de una videollamada con su padre para mostrar el agua insalubre que se proporciona a los detenidos.

“Decidió mostrarnos lo mal que estaba la situación, y fue entonces cuando me hizo una videollamada y vimos gusanos en el agua“, declaró Ulises Parias, en una entrevista con la cadena KTLA.

De acuerdo con el inmigrante detenido, el agua de la botella provenía de garrafas proporcionadas para beber en la instalación de ICE.

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Ulises dijo que su padre le mencionó que el agua tenía un olor metálico y se quejó de dolor de estómago durante una visita el sábado.

“Me horroriza saber que esa es el agua que mi padre tiene que beber, con la que se lava las manos y con la que se ducha”, expresó Parias.

Carlitos Ricardo Parias, creador de contenido de TikTok, fue detenido en octubre de 2025 por una presunta agresión a un agente federal con su vehículo durante un operativo de control migratorio en Los Ángeles.

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A pesar de que un juez desestimó posteriormente el caso de agresión, el inmigrante permanece bajo custodia en el centro de detención de ICE.

Margareth Hellerstein, abogada especializada en inmigración que representa a Parias, aseguró que son deplorables las condiciones en el centro de detención de Adelanto.

La abogada aseguró que los inmigrantes bajo custodia se han quejado durante meses por los malos olores y la suciedad en el agua que se proporciona a los detenidos para beber.

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“Durante meses, hubo muchas quejas sobre el mal olor del agua, su sabor desagradable y la basura que flotaba en ella“, expresó.

Hellerstein alegó que el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto podría estar rellenando los dispensadores de agua con líquido proveniente del grifo, que no es potable.

La abogada dijo que el público debería confiar en las pruebas visuales que proporcionó la familia de Parias en relación con las condiciones del agua potable.

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Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aseguró que el Centro de Procesamiento recibe el agua de la ciudad de Adelanto, cuya planta utiliza el mismo suministro que se proporciona a los residentes y negocios locales.

La agencia federal hizo referencia a información del sitio web del servicio de agua de Adelanto, que indica que las muestras de pozos y de 36 ubicaciones en toda la ciudad son analizadas por laboratorios externos certificados por el estado antes de que el agua llegue a la planta.

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